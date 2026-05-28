Forsal logo

Zaczęło się? "Handelsblatt": Niemcy i Europa szykują się na wojnę handlową z Chinami

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 12:11
Zaczęło się? "Handelsblatt": Niemcy i Europa szykują się na wojnę handlową z Chinami
Zaczęło się? "Handelsblatt": Niemcy i Europa szykują się na wojnę handlową z Chinami/ShutterStock
Europa przygotowuje się na potencjalną wojnę handlową z Chinami, a Niemcy są już gotowe poprzeć unijne plany wprowadzenia nowych ceł chroniących europejski przemysł - informuje niemiecki dziennik Handelsblatt. Jak podkreślono, to właśnie Niemcy ponoszą główne konsekwencje „chińskiego szoku”.

Berlin gotowy zaostrzyć kurs wobec Chin

W opinii „Handelsblatt” w niemieckim rządzie rośnie gotowość do przyjęcia ostrzejszego kursu wobec Pekinu i dążenia do bardziej zrównoważonych relacji handlowych. Dziennik zwrócił uwagę, że oznacza to zmianę strategii, bo dotychczas Berlinowi trudno było sformułować jednolitą politykę wobec Chin ze względu na silne uzależnienie dużych koncernów, takich jak Volkswagen i BASF, od chińskiego rynku.

Niebezpieczna gra w kosmosie. Rosyjskie satelity osaczyły polskiego ICEYE
Niebezpieczna gra w kosmosie. Rosyjskie satelity osaczyły polskiego ICEYE

Niemcy straciły 400 tys. miejsc pracy

„Handelsblatt” wskazał, że chińscy producenci wkraczają z tanimi i coraz lepszymi jakościowo towarami w kluczowe sektory niemieckiej gospodarki - motoryzację, budowę maszyn i przemysł chemiczny. Według badania londyńskiego proeuropejskiego think tanku Centre for European Reform (CER) przez rozwój chińskiego eksportu Niemcy straciły już około 400 tys. miejsc pracy.

Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej

Jakie działania może podjąć Europa?

Według gazety rząd w Berlinie pozytywnie ocenia dokument przygotowany przez Francję, Hiszpanię, Włochy, Holandię i Litwę, w którym postulują one znacznie bardziej zdecydowaną politykę handlową. Kraje te domagają się m. in. wyższych ceł ochronnych oraz częstszego nakładania ceł na „sektorowe zakłócenia handlu”, zamiast żmudnego badania pojedynczych produktów - wyjaśniono. Dziennik zwrócił uwagę, że najdalej idącym pomysłem jest nowe „narzędzie odporności”, uruchamiane, gdy zakłócenia rynkowe zagrażają bezpieczeństwu gospodarczemu UE. Miałoby ono opierać się na wyjątku dotyczącym „bezpieczeństwa narodowego”, przewidzianym w przepisach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

W dokumencie celowo nie wymieniono Chin z nazwy, co w ocenie niemieckiego rządu zmniejsza ryzyko, że Pekin uzna te plany za prowokację i odpowie cłami odwetowymi - zaznaczył „Handelsblatt”. Berlin ma jednak jeszcze zastrzeżenia i na razie nie przyłącza się do inicjatywy, żądając gwarancji, że działania pozostaną zgodne z regułami WTO - czytamy. Na razie ministerstwo gospodarki Niemiec ostrożnie ocenia szerokie cła z obawy, że mogą nie działać wystarczająco precyzyjnie.

Jak podała gazeta, w Brukseli przygotowywane są środki, które jeszcze kilka lat temu uchodziłyby za radykalne - cła sektorowe i ostrzejsze procedury ochrony handlu. Unijny komisarz ds. przemysłu Stephane Sejourne powiedział „Handelsblatt”, że Europa musi ostrzej reagować na chińskie nadwyżki mocy produkcyjnych, bo „zagrażają one podstawowym (jej) interesom gospodarczym”.

Konstruktywna oferta czy budowanie murów?

Cytowany przez dziennik szef Austriackiego Instytutu Badań Ekonomicznych (WIFO) Gabriel Felbermayr pochwalił unijny dokument, ostrzegł jednak, by w reakcji wobec Chin „nie posuwać się za daleko”. Jego zdaniem właściwą drogą pozostaje konstruktywna oferta dla Pekinu, „a nie budowanie murów”.

Ministra gospodarki Niemiec Katherina Reiche przebywa z wizytą w Chinach, gdzie w środę zaapelowała o zapewnienie niemieckim firmom niezawodnego dostępu do metali ziem rzadkich. Opowiedziała się za modelem konkurencji przynoszącym obustronne korzyści, podkreślając, że rywalizacja gospodarcza powinna być ukształtowana w sposób służący interesom obu stron. Jednocześnie zaznaczyła, że nieuczciwej konkurencji należy przeciwstawiać się „odpowiednimi instrumentami”.

Niemcy, trzecia największa gospodarka świata, są szczególnie narażone na rosnący protekcjonizm i zmiany w światowym handlu, znajdując się pod presją zarówno rosnącej konkurencji ze strony Chin, jak i ceł USA.

W 2025 roku Chiny były największym partnerem handlowym Niemiec. Obecnie w Chinach działa około 5 tys. niemieckich firm.

Z Monachium Iwona Weidmann

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZaczęło się? "Handelsblatt": Niemcy i Europa szykują się na wojnę handlową z Chinami »
Tematy: NiemcyUnia EuropejskaChinycła
Powiązane
Chiński eksport uderzył w Niemcy. Z rynku zniknęło 400 tys. miejsc pracy
Chiński eksport uderzył w Niemcy. Z rynku zniknęło 400 tys. miejsc pracy
Merkel uderza w Trumpa: Europa nie powinna pozostawiać kontaktów z Rosją prezydentowi USA
Merkel uderza w Trumpa: Europa nie powinna pozostawiać kontaktów z Rosją prezydentowi USA
Niemcy ograniczają wydatki przez wzrost cen
Wzrost cen uderza po kieszeni. Ponad połowa Niemców ograniczyła wydatki
Niepokojące słowa z Niemiec. "Smiem wątpić, czy NATO przetrwa"
Niepokojące słowa z Niemiec. "Śmiem wątpić, czy NATO przetrwa"
Kryzys demograficzny w Niemczech
Tak źle nie było od 1946 roku. Niemcy mają poważny problem
Niemcy Bundeswehra Frankfurter Allgemeine Zeitung Rosja
Putin nie będzie czekał. "FAZ" ostro krytykuje strategię rozwoju Bundeswehry
Zobacz
|
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
Wojsko szuka specjalistów. Te osoby dostaną pracę od zaraz. Na liście armii ponad 20 zawodów
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele 5 czerwca 2026 r. dniem ustawowo wolnym od pracy – czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
bon dla seniora
400 zł dla seniora. Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon dla seniora
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj