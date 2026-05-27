Założenie działalności gospodarczej online

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce można załatwić całkowicie online przez portal Biznes.gov.pl. Najpierw trzeba przygotować podstawowe dane: nazwę firmy, adres prowadzenia działalności, kody PKD określające rodzaj działalności, datę rozpoczęcia działalności oraz wybraną formę opodatkowania. Do rejestracji potrzebny jest też Profil Zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany.

Następnie należy wypełnić formularz CEIDG-1 dostępny online. W formularzu podaje się dane osobowe, adresy, nazwę firmy, rachunek bankowy, wybór urzędu skarbowego i formę opodatkowania, np. skalę podatkową, podatek liniowy albo ryczałt. Można też od razu zgłosić się do VAT i ZUS.

Po podpisaniu i wysłaniu wniosku firma zostaje wpisana do CEIDG. Dane automatycznie trafiają do GUS, urzędu skarbowego i ZUS, więc nie trzeba składać osobnych formularzy w tych instytucjach.

Kiedy trzeba zgłosić działalność do CEIDG

Działalność gospodarczą trzeba zgłosić do CEIDG najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności wskazanym we wniosku CEIDG-1. Można to zrobić wcześniej – nawet z wyprzedzeniem – podając przyszłą datę startu firmy. Nie wolno jednak faktycznie prowadzić działalności przed uzyskaniem wpisu do CEIDG.

W praktyce oznacza to, że zanim wystawisz pierwszą fakturę, zaczniesz regularnie świadczyć usługi lub sprzedawać towary w sposób zorganizowany i ciągły, powinieneś mieć już zarejestrowaną firmę.

Założenie firmy, rejestracja w CEIDG

Aby zarejestrować firmę w CEIDG, trzeba złożyć wniosek CEIDG-1. Najprościej zrobić to online przez Biznes.gov.pl, logując się Profilem Zaufanym, e-dowodem albo podpisem kwalifikowanym. We wniosku należy podać m.in. nazwę firmy, adres działalności, datę rozpoczęcia działalności, kody PKD określające rodzaj działalności oraz wybraną formę opodatkowania.

Po wypełnieniu formularza trzeba go podpisać elektronicznie i wysłać. Rejestracja działalności jest bezpłatna. Wpis do CEIDG automatycznie przekazuje dane do urzędu skarbowego, GUS i ZUS, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi osobno występować o REGON czy zgłaszać się jako płatnik składek. Przez formularz można również złożyć zgłoszenie VAT-R.

Przed wysłaniem wniosku warto przygotować wszystkie dane firmy, w tym numer rachunku bankowego i adres do doręczeń. W 2026 roku nadal można złożyć wniosek papierowo w urzędzie miasta lub gminy, ale podstawową formą rejestracji pozostaje system online.

CEIDG wznowienie działalności

Aby wznowić działalność gospodarczą, trzeba złożyć wniosek CEIDG-1 o wznowienie działalności. Najprościej zrobić to online przez Biznes.gov.pl, wybierając opcję „Zmień dane w CEIDG”. We wniosku należy podać datę wznowienia działalności.

Wniosek można podpisać Profilem Zaufanym, e-dowodem albo podpisem kwalifikowanym. Informacja o wznowieniu automatycznie trafia do ZUS, urzędu skarbowego i GUS, więc nie trzeba zgłaszać tego osobno. Jeśli przy zawieszeniu wskazano datę wznowienia, działalność zostanie odwieszona automatycznie.

Ile kosztuje założenie firmy jednoosobowej?

Nic nie kosztuje. Rejestracja działalności jest bezpłatna.

Ile kosztuje prowadzenie działalności jednoosobowej w 2026 r.

W 2026 roku minimalny koszt prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej wynosi około 2359 zł miesięcznie przy pełnym ZUS i minimalnej składce zdrowotnej. Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak płacić mniej dzięki „uldze na start” i preferencyjnemu ZUS. W takim przypadku miesięczne składki społeczne są znacznie niższe i wynoszą około 420–456 zł plus składka zdrowotna.

Na podstawowy koszt prowadzenia firmy składają się przede wszystkim składki społeczne ZUS, które wynoszą ok. 1926 zł miesięcznie wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, oraz składka zdrowotna – minimum 432 zł miesięcznie przy skali podatkowej lub podatku liniowym. Dodatkowo przedsiębiorca może ponosić koszty podatku dochodowego, księgowości, konta firmowego, VAT-u czy wydatków związanych z działalnością, np. leasingu, paliwa albo sprzętu.

Ile wynosi składka ZUS dla jednoosobowej firmy w 2026 r.

Wynosi 1926,76 zł miesięcznie bez składki zdrowotnej.

Jaki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności?

Płaci się około 420–456 zł składek społecznych miesięcznie plus składkę zdrowotną. To tzw. preferencyjny ZUS, z którego można korzystać przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej.

Ostateczna kwota zależy m.in. od tego, czy przedsiębiorca opłaca dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz jaką ma składkę zdrowotną. Ta ostatnia zależy od formy opodatkowania i wysokości dochodów lub przychodów. Na samym początku działalności można też skorzystać z „ulgi na start”, która przez pierwsze 6 miesięcy zwalnia ze składek społecznych i pozostawia jedynie składkę zdrowotną.

Jakie składki ZUS w 2027 r.

W 2027 roku pełne składki ZUS dla jednoosobowej działalności gospodarczej mogą wynieść około 2039,46 zł miesięcznie bez składki zdrowotnej. Po doliczeniu minimalnej składki zdrowotnej łączny miesięczny koszt prawdopodobnie przekroczy 2500 zł.

To na razie prognozy oparte na rządowych założeniach makroekonomicznych na lata 2026–2030. Składki wylicza się na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które według obecnych założeń ma wynieść w 2027 roku 9971 zł. Od 60 proc. tej kwoty naliczane są składki emerytalne, rentowe, chorobowe i pozostałe składki społeczne. Ostateczne stawki zostaną potwierdzone po uchwaleniu budżetu i oficjalnych wskaźników na 2027 rok.

Jakie zmiany dla firm w 2027 r.

Na razie nie ma jeszcze ostatecznie uchwalonych dużych zmian dla jednoosobowych działalności gospodarczych w 2027 roku, ale pojawiają się projekty i zapowiedzi nowych przepisów. Najbardziej prawdopodobna jest dalsza podwyżka składek ZUS wraz ze wzrostem prognozowanego wynagrodzenia. Według obecnych prognoz pełny ZUS dla przedsiębiorców może przekroczyć 2 tys. zł miesięcznie bez składki zdrowotnej.

Wśród planowanych zmian pojawiają się też propozycje ograniczenia ulgi IP Box dla samozatrudnionych, szczególnie w branży IT. Według projektów preferencja miałaby być dostępna głównie dla firm zatrudniających pracowników. Dyskutowane są również zmiany dotyczące leasingu samochodów, ryczałtu i rozliczeń podatkowych przedsiębiorców. Na ten moment większość tych rozwiązań pozostaje jednak na etapie projektów lub konsultacji.

Najczęściej zadawane pytania: