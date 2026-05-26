Gala UFC na terenie Białego Domu. Trwają przygotowania

W Białym Domu rozpoczęto budowę infrastruktury pod galę UFC, która odbędzie się 14 czerwca – w Dniu Flagi USA i 80. urodziny Donalda Trumpa – przekazała stacja Fox Sports. Arena ma pomieścić około 4–5 tys. widzów.

Na zdjęciach zrobionych w weekend widać ekipy wznoszące konstrukcje na terenie południowego trawnika Białego Domu. Z przedstawionej przez organizatorów wizualizacji wynika, że nad oktagonem (ringiem) powstać ma ogromna konstrukcja o nazwie „The Claw” (szpon), mająca służyć oświetleniu i produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek Białego Domu ma pozostać widoczny w tle - zaznaczył Fox Sports.

UFC częścią obchodów 250-lecia USA

Składająca się z siedmiu walk gala to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej m.in. w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar.

Tymczasowa arena wzniesiona z okazji gali UFC Freedom 250 ma pomieścić ok. 4-5 tys. osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Na wydarzenie nie można kupić biletów, jednak ok. 85 tys. fanów ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu - podał Fox Sports. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi. Prezydent tak tłumaczył w kwietniu magazynowi „Time” swoją decyzję o organizacji tego rodzaju wydarzenia na terenie Białego Domu: - Cóż, po pierwsze, podoba mi się to. To, co robi (White - PAP), jest niepowtarzalne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Trump to pierwszy urzędujący prezydent USA, który był gościem gali UFC w 2019 r. Także zaplanowana na czerwiec gala nie ma precedensu.

Kto płaci za galę UFC w Białym Domu?

White podkreśla, że koszty organizacji gali, które najpewniej przekroczą 60 mln dolarów, ponosi UFC i jej spółka macierzysta TKO Group Holdings. Federacja pokryje koszty związane z odbudową trawnika. Podatnicy zapłacą jednak za ochronę wydarzenia.

Na terenie Białego Domu, na miejscu zburzonego wschodniego skrzydła, trwa też inna budowa: sali balowej. Trump mierzy się jednak z przeszkodami ze strony Kongresu i sądów w finalizacji priorytetowego dla niego projektu - podkreślił we wtorek dziennik „Washington Post”.

Trump zapewnia, że zgromadził 400 mln dolarów na budowę sali balowej, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego. Reuters zauważył jednak, że Secret Service zwróciła się o 1 miliard dolarów z pieniędzy podatników na sfinansowanie wzmocnionych zabezpieczeń dla sali balowej oraz kompleksu Białego Domu. Ten plan spotkał się ze sprzeciwem części ustawodawców, w tym Republikanów.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ akl/

Źródło: PAP
