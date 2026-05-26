Forsal logo

Coraz więcej Polaków rozlicza podatki online. System Twój e-PIT zanotował ogromny wzrost

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:50
Coraz więcej Polaków rozlicza podatki online. System Twój e-PIT zanotował ogromny wzrost
Coraz więcej Polaków rozlicza podatki online. System Twój e-PIT zanotował ogromny wzrost/Shutterstock
Polacy coraz chętniej korzystają z rozliczenia online. System Twój e-PIT, który jeszcze kilka lat temu budził ostrożność części podatników, dziś stał się najpopularniejszym sposobem składania deklaracji podatkowych. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że cyfrowe rozliczenia biją kolejne rekordy, a miliony osób wybierają wygodę, szybkość i brak papierowych formalności.

Twój e-PIT coraz popularniejszy

Przy wykorzystaniu systemu Twój e-PIT podatnicy złożyli 14,8 mln deklaracji za rok 2025 – poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. To o 0,5 mln więcej niż wysłano za pośrednictwem tej usługi w ubiegłym roku w rozliczeniu za 2024 r.

MF podało także, że 1,24 mln deklaracji za pomocą Twojego e-PITu złożyli przedsiębiorcy.

- Cieszymy się, że podatnicy nam zaufali, że dane są prawidłowo rozliczone – powiedział wiceminister finansów i szef KAS Marcin Łoboda.

Dodał, że 60 proc. formularzy PIT-37 (rozliczenie według skali podatkowej) i 74 proc. formularzy PIT-38 (podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki) zostało zaakceptowanych bez zmian. Na wysłanie 35 proc. formularzy w ramach usługi Twój e-PIT podatnicy potrzebowali mniej niż 5 minut, a w przypadku 7 proc. było to mniej niż 1 minuta. Rekordziście złożenie zeznania podatkowego zajęło 4 sekundy.

Szybki czas zwrotu nadpłaty

Z informacji przedstawionych na konferencji prasowej wynika także, że w 13,6 mln deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę. 22,5 mld zł już zostało przekazanych podatnikom. Zgodnie z danymi MF zwykle czas na zwrot nadpłaty w przypadku zeznań elektronicznych wynosi 13 dni, choć najszybszy czas zwrotu to 1 dzień.

Dopłacić musiało ok. 4 mln podatników, a wartość dopłat sięgnęła w sumie ponad 13 mld zł; 656 mln zł wpłacono przy użyciu Blika, a 520 mln zł – kartą płatniczą.

Podatnicy przekazali 2,6 mld zł na organizacje pożytku publicznego

Z danych MF wynika także, że na organizacje pożytku publicznego – w ramach przekazania 1,5 proc. podatku – podatnicy przeznaczyli 2,6 mld zł, a średnia kwota wpłaty to 199,87 zł.

MF poinformowało także, że łączna liczba deklaracji elektronicznych za rok 2025 wyniosła 23,98 mln, zaś papierowych złożono niespełna 1 mln.

- W rozliczeniu za rok 2025 ponad 2,4 mln podatników zapłaciło podatek według 32-proc. stawki – poinformował Łoboda. Dodał, że stanowili oni niecałe 10 proc. podatników.

Rok wcześniej, przy rozliczeniu za rok 2024, podatników płacących podatek według stawki 32 proc. było nieco ponad 1,93 mln, co stanowiło ok. 7,6 proc. podatników.

Stawki podatkowe wynoszą 12 proc. dla dochodów w kwocie od 30 do 120 tys. zł oraz 32 proc. dla dochodów stanowiących nadwyżkę powyżej 120 tys. zł.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Tomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCoraz więcej Polaków rozlicza podatki online. System Twój e-PIT zanotował ogromny wzrost »
Tematy: podatkiPITgospodarkaTwój e-PIT
Powiązane
Nowa kwota wolna od podatku: 60 tys. zł
Będzie nowelizacja ustawy o PIT? Projekt zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł
800 plus pieniądze gotówka
Czy PIT, 800 plus oraz 13. i 14. emerytury zostaną zlikwidowane? Sejm rozpatrzy petycję w tej sprawie
pieniądze gotówka
Czy zerowy PIT dla emerytów wejdzie w życie? Czy to koniec z podatkiem od emerytur?
świadczenie wychowawcze 800 plus
Odebranie rodzicom prawa do świadczenia 800 plus w zamian za zniesienie PIT. Czy państwo wyjdzie na „zero” na takiej zmianie?
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego
Kandydatów na kierowców czeka mniejsza rewolucja? I to jeszcze przed likwidacją placu manewrowego
Wizualizacja wieżowców we Wrocławiu
Najwyższy wieżowiec w Polsce. Spektakularna wizja maleńkiego dewelopera z Pabianic
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj