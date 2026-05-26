Ile dodatkowych dni wolnych przysługuje w roku szkolnym 2026/2027?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, liczba dodatkowych dni wolnych wynosi:

do 8 dni w szkołach podstawowych,

do 10 dni w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego,

do 4 dni w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Kiedy można wyznaczyć dodatkowe wolne w szkole?

Rozporządzenie określa kiedy można w szkole wyznaczyć dodatkowe wolne. Dodatkowe dni wolne dla uczniów mogą przypadać w czasie egzaminów – ósmoklasisty, maturalnego lub zawodowego – a także w dni świąt religijnych niebędących ustawowo wolnymi od pracy. Dyrektor może też wyznaczyć wolne w innych terminach, jeśli przemawiają za tym organizacja pracy szkoły lub potrzeby lokalnej społeczności.

Obowiązek dyrektora. Dyrektor musi poinformować rodziców i uczniów

O ustalonych dniach wolnych dyrektor zobowiązany jest poinformować nauczycieli, uczniów i rodziców do 30 września danego roku szkolnego. Wyjątek stanowią dni wolne wyznaczone w związku z egzaminem zawodowym – w tym przypadku termin na przekazanie informacji upływa 31 grudnia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może, za zgodą organu prowadzącego, wyznaczyć jeszcze więcej dni wolnych – ponad ustalony limit. Warunkiem jest jednak odpracowanie tych dni w wyznaczone soboty.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

We wszystkie dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować rodziców o możliwości skorzystania z tej opieki przez dzieci.