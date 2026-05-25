Polskie firmy technologiczne wśród największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Eksperci zwracają uwagę na jeden szczegół

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:05
42 spółki z Polski znalazły się na liście największych firm technologicznych Europy Środkowej i Wschodniej. Rok wcześniej w pierwszej dziesiątce znajdowało się ich pięć, obecnie są cztery - napisano w poniedziałkowym wydaniu „Pulsu Biznesu”.

Jak czytamy, Allegro, CD Projekt, InPost i Benefit to polskie spółki technologiczne, które znalazły się w pierwszej dziesiątce najnowszej edycji rankingu „Digital Champions CEE 2026” przygotowanego przez fundację Digital Poland.

Gazeta zauważyła, że z listy największych wypadło XTB, a InPost spadł z drugiego miejsca na siódme; na trzeciej pozycji pozostało Allegro. Polskimi debiutantami rankingu są Creotech Instruments, Better Payment Network, Ten Square Games i DataWalk.

„Zestawienie opuściły Iceye i Silent Eight, ale nie z powodu utraty wartości, lecz dlatego, że nie spełniają już kryterium rejestracji siedziby głównej w Europie Środkowej i Wschodniej. W uzasadnieniu czytamy, że »cyfrowi czempioni, tacy jak Iceye, Silent Eight i Airslate, przenieśli się do globalnych centrów, aby uzyskać dostęp do funduszy private equity lub przygotować się do notowań w USA«” - czytamy w artykule.

„PB” podkreślił, że w zestawieniu 100 największych firm z regionu znalazły się aż 42 firmy z Polski, a ich kapitalizacja wyniosła 47,39 mld USD (wzrost o 9,8 proc. r/r). Wyjaśnił, że kapitalizacja rankingowej setki wyniosła 127,9 mld USD — wzrost o 9,36 proc.

Źródło: PAP
