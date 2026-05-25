Sprzedaż detaliczna mocno poniżej prognoz

Opublikowane przez GUS dane okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku. Konsensus ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes zakładał wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 3,5 proc. rok do roku. Tymczasem rzeczywisty wynik wyniósł zaledwie 1,3 proc.

W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,8 proc., choć rynek oczekiwał wzrostu o 0,6 proc. To wyraźne pogorszenie względem marca, kiedy sprzedaż detaliczna rosła aż o 8,7 proc. rdr i 18,1 proc. mdm.

Również dane w cenach bieżących były słabsze od oczekiwań. W kwietniu sprzedaż wzrosła o 2,8 proc. rdr wobec prognozowanych 4,2 proc.

Polacy ograniczyli wydatki na żywność i ubrania

Największe spadki widoczne były w segmentach związanych z codziennymi zakupami konsumentów. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 5,8 proc. rok do roku, a sprzedaż odzieży i obuwia obniżyła się aż o 9,5 proc. Słabsze wyniki zanotowały także sklepy sprzedające prasę i książki, gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 5,9 proc. rdr.

Paliwa i kosmetyki ciągnęły sprzedaż w górę

Wyraźny wzrost odnotowano na stacjach paliw. Sprzedaż paliw wzrosła aż o 25,6 proc. rok do roku i o 13,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Dobrze radziły sobie także sklepy z lekami, kosmetykami i sprzętem medycznym, gdzie odnotowano wzrost o 9,1 proc. rdr. Nieznaczny wzrost zanotowały również sklepy z meblami, AGD i RTV – o 1 proc. rdr.

Sygnał ostrzegawczy dla gospodarki

Słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej mogą być sygnałem, że odbudowa konsumpcji w Polsce postępuje wolniej, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Konsumpcja prywatna pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego, dlatego wyhamowanie wydatków gospodarstw domowych może wpłynąć także na tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych: