Sprzedaż detaliczna mocno poniżej prognoz. Niepokojący sygnał dla gospodarki

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:56
Sprzedaż detaliczna w Polsce wyraźnie spowolniła. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła jedynie o 1,3 proc. rok do roku, podczas gdy ekonomiści oczekiwali znacznie mocniejszego odbicia. Tymczasem w ubiegłym miesiącu sprzedaż rosłą w tempie 2,8 proc. rdr.

Opublikowane przez GUS dane okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku. Konsensus ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes zakładał wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 3,5 proc. rok do roku. Tymczasem rzeczywisty wynik wyniósł zaledwie 1,3 proc.

W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,8 proc., choć rynek oczekiwał wzrostu o 0,6 proc. To wyraźne pogorszenie względem marca, kiedy sprzedaż detaliczna rosła aż o 8,7 proc. rdr i 18,1 proc. mdm.

Również dane w cenach bieżących były słabsze od oczekiwań. W kwietniu sprzedaż wzrosła o 2,8 proc. rdr wobec prognozowanych 4,2 proc.

Polacy ograniczyli wydatki na żywność i ubrania

Największe spadki widoczne były w segmentach związanych z codziennymi zakupami konsumentów. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 5,8 proc. rok do roku, a sprzedaż odzieży i obuwia obniżyła się aż o 9,5 proc. Słabsze wyniki zanotowały także sklepy sprzedające prasę i książki, gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 5,9 proc. rdr.

Paliwa i kosmetyki ciągnęły sprzedaż w górę

Wyraźny wzrost odnotowano na stacjach paliw. Sprzedaż paliw wzrosła aż o 25,6 proc. rok do roku i o 13,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Dobrze radziły sobie także sklepy z lekami, kosmetykami i sprzętem medycznym, gdzie odnotowano wzrost o 9,1 proc. rdr. Nieznaczny wzrost zanotowały również sklepy z meblami, AGD i RTV – o 1 proc. rdr.

Sygnał ostrzegawczy dla gospodarki

Słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej mogą być sygnałem, że odbudowa konsumpcji w Polsce postępuje wolniej, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Konsumpcja prywatna pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego, dlatego wyhamowanie wydatków gospodarstw domowych może wpłynąć także na tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych:

miesiąc

kwiecień

kwiecień

marzec

marzec

Branża

rdr

mdm

rdr

mdm

ogółem

1,3

-0,8

8,7

18,1

pojazdy mechaniczne

0,8

-10,9

7,7

24,6

paliwa

25,6

13,4

16,2

19

żywność, napoje, wyroby tytoniowe

-5,8

-1,5

4,3

14

pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach

-

-

-

-

leki, kosmetyki

9,1

1,4

10,1

8,2

odzież, obuwie

-9,5

-11,7

13,6

42,1

meble, AGD, RTV

1,0

-2,1

7,9

23

prasa, książki

-5,9

2,7

1,1

22,1

pozostałe

5,5

-1,7

15,1

15,2

Źródło: PAP
Źródło: PAP
