Sprzedaż detaliczna mocno poniżej prognoz
Opublikowane przez GUS dane okazały się wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku. Konsensus ekonomistów ankietowanych przez PAP Biznes zakładał wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 3,5 proc. rok do roku. Tymczasem rzeczywisty wynik wyniósł zaledwie 1,3 proc.
W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,8 proc., choć rynek oczekiwał wzrostu o 0,6 proc. To wyraźne pogorszenie względem marca, kiedy sprzedaż detaliczna rosła aż o 8,7 proc. rdr i 18,1 proc. mdm.
Również dane w cenach bieżących były słabsze od oczekiwań. W kwietniu sprzedaż wzrosła o 2,8 proc. rdr wobec prognozowanych 4,2 proc.
Polacy ograniczyli wydatki na żywność i ubrania
Największe spadki widoczne były w segmentach związanych z codziennymi zakupami konsumentów. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych spadła o 5,8 proc. rok do roku, a sprzedaż odzieży i obuwia obniżyła się aż o 9,5 proc. Słabsze wyniki zanotowały także sklepy sprzedające prasę i książki, gdzie sprzedaż zmniejszyła się o 5,9 proc. rdr.
Paliwa i kosmetyki ciągnęły sprzedaż w górę
Wyraźny wzrost odnotowano na stacjach paliw. Sprzedaż paliw wzrosła aż o 25,6 proc. rok do roku i o 13,4 proc. miesiąc do miesiąca.
Dobrze radziły sobie także sklepy z lekami, kosmetykami i sprzętem medycznym, gdzie odnotowano wzrost o 9,1 proc. rdr. Nieznaczny wzrost zanotowały również sklepy z meblami, AGD i RTV – o 1 proc. rdr.
Sygnał ostrzegawczy dla gospodarki
Słabsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej mogą być sygnałem, że odbudowa konsumpcji w Polsce postępuje wolniej, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Konsumpcja prywatna pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego, dlatego wyhamowanie wydatków gospodarstw domowych może wpłynąć także na tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych:
miesiąc
kwiecień
kwiecień
marzec
marzec
Branża
rdr
mdm
rdr
mdm
ogółem
1,3
-0,8
8,7
18,1
pojazdy mechaniczne
0,8
-10,9
7,7
24,6
paliwa
25,6
13,4
16,2
19
żywność, napoje, wyroby tytoniowe
-5,8
-1,5
4,3
14
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach
-
-
-
-
leki, kosmetyki
9,1
1,4
10,1
8,2
odzież, obuwie
-9,5
-11,7
13,6
42,1
meble, AGD, RTV
1,0
-2,1
7,9
23
prasa, książki
-5,9
2,7
1,1
22,1
pozostałe
5,5
-1,7
15,1
15,2