Produkcja przemysłowa. GUS podał najnowsze dane

Produkcja przemysłowa
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,1 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 8,0 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,6 proc. niższym niż w marcu br.
Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu.
kwiecień
kwiecień
marzec
marzec
rdr
mdm
rdr
mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
3,1
-7,4
7,5*
15,2*
górnictwo i wydobywanie
20,7
-0,8
20,7*
4,4*
przetwórstwo przemysłowe
1,9
-7,9
7,1*
17,5*
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
11,6
-9,0
7,1*
-11,2*
dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja
13,3
6,2
9,7*
13,5*
* - dane skorygowane