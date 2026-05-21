Produkcja przemysłowa. GUS podał najnowsze dane

Produkcja przemysłowa

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,1 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 8,0 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,6 proc. niższym niż w marcu br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu.

kwiecień kwiecień marzec marzec rdr mdm rdr mdm PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 3,1 -7,4 7,5* 15,2* górnictwo i wydobywanie 20,7 -0,8 20,7* 4,4* przetwórstwo przemysłowe 1,9 -7,9 7,1* 17,5* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 11,6 -9,0 7,1* -11,2* dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 13,3 6,2 9,7* 13,5*

* - dane skorygowane