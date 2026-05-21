Produkcja przemysłowa. GUS podał najnowsze dane

oprac. Kamil Nowak
dzisiaj, 09:54
Główny Urząd Statystyczny podał dziś informacje o produkcji przemysłowej za kwiecień 2026. Wskaźnik wzrósł o 3,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł o 7,4 proc. - wynika z danych.

Produkcja przemysłowa

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 4,1 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 8,0 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,6 proc. niższym niż w marcu br.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w kwietniu i marcu.

kwiecień

marzec

rdr

mdm

rdr

mdm

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

3,1

-7,4

7,5*

15,2*

górnictwo i wydobywanie

20,7

-0,8

20,7*

4,4*

przetwórstwo przemysłowe

1,9

-7,9

7,1*

17,5*

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

11,6

-9,0

7,1*

-11,2*

dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja

13,3

6,2

9,7*

13,5*

* - dane skorygowane

Źródło: PAP
