Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2026 r. osiągnęło niemal 2,09 bln zł i było wyższe o 38,1 mld zł niż miesiąc wcześniej – wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez resort. Oznacza to wzrost o 1,9 proc. w porównaniu z końcem marca.
Według danych Ministerstwa Finansów całkowite zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło dokładnie ok. 2 bln 88,8 mld zł. Zdecydowaną większość stanowił dług krajowy, który sięgnął 1 bln 665,5 mld zł. Z kolei zadłużenie zagraniczne wyniosło 423,4 mld zł, co odpowiadało za 20,3 proc. całego długu.
Źródło: PAP
