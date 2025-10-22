Na koniec drugiego kwartału 2025 r. relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w dwudziestu krajach strefy euro była na poziomie 88,2 proc. W Unii Europejskiej dług publiczny był wynosiła 81,9 proc. PKB.

W obu strefach zadłużenie rosła zarówno porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i do kwartału sprzed roku. W Eurolandzie dług wzrósł o 0,5 pp w obu terminach, natomiast w całej UE wzrost był na poziomie odpowiednio 0,4 pp i 0,7 pp.

Eurostat podał, że pod koniec drugiego kwartału 2025 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych składał się w 84,2 proc. z papierów dłużnych w strefie euro i w 83,7 proc. z papierów wartościowych w UE. Pożyczki stanowiły 13,2 proc. w strefie euro i 13,8 proc. w UE, natomiast gotówka i depozyty odpowiadały za 2,5 proc. zadłużenia zarówno w strefie euro , jak i w UE.

Kraje z największym zadłużeniem

Najwyższy wskaźnik długu publicznego do PKB na koniec drugiego kwartału 2025 r. odnotowano w Grecji, gdzie zadłużenie było na poziomie 151,2 proc. PKB. Poza Grecją dług powyżej 100 proc. odnotowały jeszcze cztery państwa. Kolejne kraje, które wydają znacznie więcej niż wytwarzają to: Włochy (138,3 proc. PKB), Francja (115,8 proc.), Belgia (106,2 proc.) i Hiszpanii (103,4 proc.).

Kraje z najmniejszym zadłużeniem

Na drugim krańcu listy z najmniejszą relacją długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB, znalazły się: Estonia (23,2 proc. PKB), Luksemburg (25,1 proc.), Bułgaria (26,3 proc.) i Dania (29,7 proc.).

Polski dług poniżej średniej UE

W Polsce w drugim kwartale 2025 r. dług publiczny był na poziomie 58,1 proc., co plasuje nas w środku stawki. Polski dług publiczny był o 23,8 pp niższe od średniej UE. Pomimo, że poziom polskiego zadłużenie wydaje się być pod kontrolą, to niepokoić może tempo jego wzrostu, które w relacji rocznej była prawie największe w całej UE.

Kraje z największym wzrostem zadłużenia

W porównaniu z drugim kwartałem 2024 r. szesnaście państw członkowskich odnotowało wzrost relacji długu do PKB na koniec drugiego kwartału 2025 r., a jedenaście państw członkowskich odnotowało spadek.

Największy wzrost zadłużenia odnotowano w Finlandii, gdzie realacja długu do PKB wzrosła o 7,8 pp. Drugi największy wzrost zadłużenia odnotowano w Polsce. W ciągu roku dług publiczny w realacji do PKB w Polsce zwiększy się o 6,1 p.p.. Kolejne państwa, które zwiększały zadłużenie najszybciej to: Rumunia (+5,8 p.p.), Bułgaria (+4,3 p.p.), Francja (+3,5 p.p.), Słowacja (+2,7 p.p.), Włochy (+2,3 p.p.) i Łotwa (+2,0 p.p.).

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. piętnaście państw członkowskich odnotowało wzrost relacji długu do PKB na koniec drugiego kwartału 2025, w wśród nich największy zaobserwowano w Finlandii (+4,3 pp), na Łotwie (+2,7 pp), w Bułgarii (+2,6 pp), w Portugalii (+1,8 pp), we Francji (+1,7 pp) i w Rumunii (+1,4 pp). W tym ujęciu wzrost polskiego długu wynosił 0,8 pp.

Kraje UE, które zmniejszyły zadłużenie

W porównaniu z kwartałem sprzed roku największe spadki zaobserwowano w Grecji (-8,9 pp), Irlandii (-7,2 pp), Cyprze (-6,5 pp), Danii (-3,5 pp) i Portugalii (-2,3 pp).

Natomiast w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku największe spadki odnotowano na Litwie (-1,4 pp), w Irlandii (-1,2 pp), w Grecji i Luksemburgu (po -1,1 pp).