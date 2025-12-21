Najczęściej wybieranym kierunkiem w okresie świąteczno-noworocznym - podobnie jak rok temu - są Włochy, gdzie polecieć zamierza 39 proc. osób w tym okresie - wynika z raportu linii lotniczej Ryanair opracowanego na podstawie danych z systemu rezerwacyjnego irlandzkiego przewoźnika. Na drugim miejscu pod względem popularności w przerwie obejmującej święta i nowy rok znalazła się Hiszpania (27 proc.) iMalta (8 proc.). Na kolejnych miejscach jest Francja (5 proc.), Cypr, Grecja i Portugalia (po 4 proc.), Dania (3 proc.) oraz Bułgaria (2 proc.).

Najbardziej popularne kierunki wg Ryanair

Niskokosztowy przewoźnik zwrócił uwagę, że Włochy popularne są wśród jego pasażerów przez cały rok, ale o tej porze roku przyciągają dodatkowo miłośników sportów zimowych. Najchętniej wybieranym włoskim kierunkiem jest Bergamo (wybiera je 26 proc. osób podróżujących do Włoch) - miasto położone blisko Mediolanu i jezior Como i Garda. Na dalszych miejscach znalazły się Rzym (18 proc.), Palermo (8 proc.) i Bari (7 proc.).

W Hiszpanii natomiast największą popularnością cieszy się Alicante (32 proc.), Malaga (19 proc.) oraz Barcelona (15 proc.).

Ryanair to przewoźnik niskokosztowy, który działa w 37 krajach i korzysta z 230 lotnisk, a 90 z nich to jego stałe bazy. Jest największą linią lotniczą w Polsce; wykonuje ponad 2 tys. lotów tygodniowo z 13 lotnisk, a sześć z nich to bazy Ryanaira. Stacjonuje tam 44 samolotów irlandzkiej linii.

Norwegia w pierwszej trójce Wizz Air

Linia Wizz Air opierając się o dane z własnego systemu rezerwacyjnego przekazała w komentarzu dla PAP, że trzema najczęściej wybieranymi krajami przez polskich podróżnych w okresie świąteczno-noworocznym w tym roku są: Hiszpania, Włochy i Norwegia.

„W pierwszej dziesiątce znajdują się także: Wielka Brytania, Niemcy, Niderlandy, Portugalia, Malta, Węgry i Francja — co odzwierciedla zarówno wyjazdy wypoczynkowe, jak i podróże związane z chęcią spędzenia świąt z bliskimi” - stwierdził w komentarzu Salvatore Gabriele Imperiale z Wizz Air. Zwrócił uwagę, że okres świąteczno-noworoczny jest jednym z najbardziej intensywnych w roku.

Wizz Air to węgierska linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 244 samolotów Airbus A320 i A321.

Najpopularniejsze połączenia LOT-u

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały z kolei PAP, że w okresie świątecznym „strzałem w dziesiątkę” w siatce LOT-u okazało się połączenie z Warszawy do Rovaniemi w północnej Finlandii. Jak podkreślił przewoźnik, trasa ta cieszy się „ogromnym zainteresowaniem” wśród podróżujących w święta rodzin.

„Wśród najczęściej wybieranych kierunków na okres sylwestrowy znajdują się m.in. Dubaj, Teneryfa, Larnaka, Malta oraz Miami, co potwierdza duże zainteresowanie ciepłymi kierunkami – zarówno w Europie Południowej, jak i poza nią. Równolegle obserwujemy zwiększony ruch do europejskich miast, takich jak: Paryż, Rzym, Barcelona, Ateny czy Lizbona” - dodały PLL LOT.

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Bartłomiej P. Pawlak