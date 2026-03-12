Zapasy gazu w państwach UE

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 21,6 proc., a we Francji to 21,9 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 45,5 proc., w Austrii 35,8 proc., a w Hiszpanii 55,8 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 9,2 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 33,9 proc., a Czesi w 30,3 proc.

Dla Polski wskaźnik wynosi 48,4 proc.

Zapasy gazu w Polsce

W Polsce w magazynach gazu jest 17,57 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 48,4 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 53,7 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.