"Przygotujcie się na cenę baryłki ropy na poziomie 200 dolarów"

- Przygotujcie się na cenę baryłki ropy na poziomie 200 dolarów. Cena ropy zależy od regionalnego bezpieczeństwa, które zdestabilizowaliście – dodał.

Wyraził pogląd, że Stany Zjednoczone nie będą w stanie kontrolować cen ropy. Administracja USA zapowiadała działania wymierzone w irańską blokadę cieśniny Ormuz.

Tankowce z ropą celem Iranu

- Nie pozwolimy, aby nawet jeden litr ropy trafił do Stanów Zjednoczonych, Izraela i ich partnerów. Każdy statek lub tankowiec zmierzający do nich będzie legalnym celem – powiedział Zolfakari.

Wcześniej rzecznik zagroził atakami na banki i instytucje finansowe USA oraz Izraela w regionie.

Według ONZ Kwatera Główna, to podmiot podległy Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej, koordynujący kluczowe operacje wojskowe Iranu.

Atak USA i Izraela na Iran

Od 28 lutego Izrael i USA prowadzą naloty na Iran, a ten w odpowiedzi ostrzeliwuje Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w amerykańskie bazy wojskowe, jak i infrastrukturę cywilną.

Cena ropy Brent wzrosła na początku tygodnia do blisko 120 dolarów za baryłkę, jednak od tego czasu spadła do około 90 dolarów - przypomniała agencja Bloomberga.