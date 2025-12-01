Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 59,73 USD, wyżej o 2,02 proc.

Reklama

Brent na ICE na I jest wyceniana po 63,59 USD za baryłkę, w górę o 1,94 proc.

OPEC+ odrzucił plany podniesienia produkcji ropy

Kraje kartelu OPEC i jego sojusznicy odbyli spotkanie 30 listopada ws. oceny sytuacji na rynkach paliw.

OPEC+ odrzucił wcześniejsze plany podniesienia produkcji ropy w pierwszym kwartale 2026 r., tym samym potwierdzając ustalenia dot. wstrzymania wzrostu wydobycia w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Ruch ten jest postrzegany jako ostrożne podejście w obliczu obaw o pogorszenie perspektyw rynkowych i możliwą nadpodaż na początku przyszłego roku, napędzaną rosnącą produkcją krajów spoza OPEC i obawami o globalny popyt.

Już na początku listopada producenci z tej grupy podjęli decyzję o wstrzymaniu się z dalszymi podwyżkami dostaw ropy na rynki w I kwartale 2026 r., po szybkim zwiększeniu dostaw surowca w 2025 r.

Czwarty miesiąc spadków

Ropa na rynkach paliw zanotowała tymczasem 4. z rzędu miesięczny spadek notowań w zakończonym właśnie listopadzie w reakcji m.in. na oczekiwania rosnącej nadwyżki surowca na świecie. Jednak rosnące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i w innych regionach na świecie w tym roku powodowały czasowe wzrosty cen.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) prognozuje rekordowy nadmiar ropy na świecie w 2026 r.