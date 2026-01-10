Generałowie ginęli na froncie i w zamachach

Straty wśród najwyższych rangą dowódców odnotowywano zarówno bezpośrednio na froncie, jak i na zapleczu działań wojennych – między innymi w wyniku uderzeń w sztaby, incydentów lotniczych, aktów dywersji oraz zamachów na terytorium Rosji. Kilku generałów zginęło w pierwszych miesiącach wojny w wyniku ostrzału artyleryjskiego lub działań snajperów.

W 2022 roku poinformowano o śmierci generałów Andrieja Suchowieckiego, Olega Mitiajewa, Władimira Frołowa, Andrieja Simonowa, Kanamata Botaszewa oraz Romana Kutuzowa. W kolejnych latach lista ta została uzupełniona m.in. o Siergieja Gorjaczewa, Olega Cokowa, Władimira Zawadzkiego i innych.

W latach 2024–2025 zginęli m.in. szef wojsk obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej Igor Kiryłow, zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Jarosław Moskalik, zastępca głównodowodzącego marynarki wojennejMichaił Gudkow oraz szef Zarządu Przygotowania Operacyjnego Sztabu Generalnego Fanił Sarwarow, który zginął w wyniku eksplozji samochodu w Moskwie.

Część zabitych w chwili śmierci znajdowała się w stanie spoczynku lub służyła w formacjach ochotniczych i szturmowych, w tym w oddziałach "Szturm Z' oraz prywatnych kompaniach wojskowych.

Poległo już co najmniej 156 tys. Rosjan

Dotychczas serwis Mediazona i rosyjska sekcja BBC ustaliły nazwiska ponad 156 tys. żołnierzy armii Putina, którzy zginęli w Ukrainie. Szacują one, że ogólna liczba zabitych może sięgać ponad 219 tys.

Z kolei serwis Russian Officers Killed in Ukraine potwierdza, że dotychczas w Ukrainie zginęło co najmniej 7 495 rosyjskich oficerów, w tym co najmniej 116 pułkowników, 332 podpułkowników i 696 majorów.

Pełna lista zabitych generałów w porządku chronologicznym