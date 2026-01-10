Generałowie ginęli na froncie i w zamachach
Straty wśród najwyższych rangą dowódców odnotowywano zarówno bezpośrednio na froncie, jak i na zapleczu działań wojennych – między innymi w wyniku uderzeń w sztaby, incydentów lotniczych, aktów dywersji oraz zamachów na terytorium Rosji. Kilku generałów zginęło w pierwszych miesiącach wojny w wyniku ostrzału artyleryjskiego lub działań snajperów.
W 2022 roku poinformowano o śmierci generałów Andrieja Suchowieckiego, Olega Mitiajewa, Władimira Frołowa, Andrieja Simonowa, Kanamata Botaszewa oraz Romana Kutuzowa. W kolejnych latach lista ta została uzupełniona m.in. o Siergieja Gorjaczewa, Olega Cokowa, Władimira Zawadzkiego i innych.
W latach 2024–2025 zginęli m.in. szef wojsk obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej Igor Kiryłow, zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Jarosław Moskalik, zastępca głównodowodzącego marynarki wojennejMichaił Gudkow oraz szef Zarządu Przygotowania Operacyjnego Sztabu Generalnego Fanił Sarwarow, który zginął w wyniku eksplozji samochodu w Moskwie.
Część zabitych w chwili śmierci znajdowała się w stanie spoczynku lub służyła w formacjach ochotniczych i szturmowych, w tym w oddziałach "Szturm Z' oraz prywatnych kompaniach wojskowych.
Poległo już co najmniej 156 tys. Rosjan
Dotychczas serwis Mediazona i rosyjska sekcja BBC ustaliły nazwiska ponad 156 tys. żołnierzy armii Putina, którzy zginęli w Ukrainie. Szacują one, że ogólna liczba zabitych może sięgać ponad 219 tys.
Z kolei serwis Russian Officers Killed in Ukraine potwierdza, że dotychczas w Ukrainie zginęło co najmniej 7 495 rosyjskich oficerów, w tym co najmniej 116 pułkowników, 332 podpułkowników i 696 majorów.
Pełna lista zabitych generałów w porządku chronologicznym
- Andriej Suchowiecki – generał major Zastępca dowódcy 41. Armii Ogólnowojskowej. Zginął 28 lutego 2022 roku w obwodzie czernihowskim; według dostępnych informacji został zastrzelony przez snajpera. Był pierwszym generałem, którego śmierć potwierdziły władze rosyjskie.
- Oleg Mitiajew – generał major Dowódca 150. Dywizji Zmechanizowanej. Uznawany za poległego podczas walk o Mariupol wiosną 2022 roku. O jego likwidacji poinformował ukraiński pułk „Azow”. Informacje te były częściowo potwierdzane przez prorządowe źródła w Rosji.
- Władimir Frołow – generał major Zastępca dowódcy 8. Armii Ogólnowojskowej. Zginął 10 marca 2022 roku w Mariupolu. Według oficjalnej wersji – w wyniku ognia snajperskiego.
- Andriej Simonow – generał major Szef wojsk walki radioelektronicznej Zachodniego Okręgu Wojskowego. Prawdopodobnie zginął 30 kwietnia 2022 roku po ostrzale artyleryjskim punktu dowodzenia w rejonie Iziumu w obwodzie charkowskim.
- Kanamat Botaszew – generał major (w stanie spoczynku) Po odejściu ze służby walczył w szeregach Grupy Wagnera. Jego samolot Su-25 został zestrzelony 22 maja 2022 roku przez ukraińskie siły.
- Roman Kutuzow – generał porucznik Szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy 8. Armii Ogólnowojskowej. Zginął 5 czerwca 2022 roku w rejonie Popasnej w obwodzie ługańskim. Śmierci potwierdziła oficjalnie Moskwa.
- Dmitrij Uljanow – generał major (w stanie spoczynku) Dowodził pułkiem utworzonym z mobilizowanych żołnierzy z Tatarstanu. Zginął 6 lutego 2023 roku.
- Siergiej Gorjaczew – generał major Szef sztabu 35. Armii Ogólnowojskowej. Zginął 12 czerwca 2023 roku w wyniku uderzenia w sztab armii w Primorsku podczas ukraińskiej kontrofensywy.
- Oleg Cokow – generał porucznik Zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego. Zginął 11 lipca 2023 roku w wyniku ataku na zapasowy punkt dowodzenia 58. Armii w Berdiańsku.
- Władimir Zawadzki – generał major Zastępca dowódcy 14. Korpusu Armijnego. Zginął 28 listopada 2023 roku w rejonie wsi Krynky w obwodzie chersońskim – według różnych wersji na skutek wybuchu miny lub ostrzału.
- Igor Trifonow – generał major policji (pozbawiony stopnia) Były szef policji w Jekaterynburgu, wcześniej skazany za korupcję. Zginął w walce 12 grudnia 2023 roku; informację potwierdziły rosyjskie źródła.
- Andriej Gołowacki – generał major (w stanie spoczynku) Były pierwszy zastępca szefa sztabu Regionalnego Dowództwa Wojsk Wewnętrznych MSW na Kaukazie Północnym. Zginął 30 czerwca 2024 roku.
- Ildar Saidow – generał major Służby Celnej Po mobilizacji wcielony do oddziału szturmowego „Sztorm Z”. Zginął 14 września 2024 roku.
- Paweł Klimienko – generał major Dowódca 5. Gwardyjskiej Brygady. Zginął 6 listopada 2024 roku; informację potwierdzono oficjalnie.
- Igor Kiryłow – generał porucznik Szef wojsk obrony radiacyjnej, chemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Zginął 17 grudnia 2024 roku w wyniku eksplozji na Prospekcie Riazańskim w Moskwie; razem z nim zginął kierowca.
- Konstantin Smieszko – generał major Zmarł 26 grudnia 2024 roku na terytorium Rosji. Okoliczności śmierci nie zostały ujawnione; pojawiały się wersje o ataku lotniczym lub uderzeniu rakietowym HIMARS.
- Jarosław Moskalik – generał porucznik Zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR. Zginął 25 kwietnia 2025 roku w wyniku eksplozji na terytorium Rosji.
- Michaił Gudkow – generał major gwardii Zastępca głównodowodzącego Marynarki Wojennej Rosji. Według ukraińskich mediów zginął 2 lipca 2025 roku w wyniku uderzenia rakietowego; Rosja informowała o śmierci „podczas wykonywania zadania bojowego” w obwodzie kurskim.
- Fanił Sarwarow – generał porucznik Szef Zarządu Przygotowania Operacyjnego Sztabu Generalnego FR. Zginął 22 grudnia 2025 roku w wyniku eksplozji samochodu-pułapki w Moskwie. Śmierć została potwierdzona oficjalnie.