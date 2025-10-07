Rosja ma przygotować "adekwatną odpowiedź"

Pieskow sprecyzował, że Moskwa przygotuje „adekwatną odpowiedź” na potencjalne restrykcje ze strony UE.

Jest to reakcja na wtorkowe doniesienia „FT” o tym, że państwa unijne zgodziły się ograniczyć podróże rosyjskich dyplomatów w obrębie Wspólnoty.

Ma być to z kolei odpowiedź na próby działań - od podpaleń i cyberataków po sabotaż infrastruktury i ataki dronów - które zdaniem wywiadów państw Zachodu są często podejmowane przez szpiegów działających pod przykrywką dyplomatyczną.

Proponowane przepisy, które mają znaleźć się w przygotowywanym w Brukseli nowym pakiecie sankcji wobec Rosji, wymagałyby od rosyjskich dyplomatów informowania rządów o planach wjazdu do ich krajów.