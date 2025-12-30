W ostatnim dniu roku sklepy zwykle skracają godziny swojej pracy, dlatego wiele osób zastanawia się, czy w sylwestra sklepy są otwarte i do której godziny można zrobić zakupy 31 grudnia. Godziny otwarcia sklepów w sylwestra różnią się od standardowych dni roboczych. Z tego powodu zakupy w sylwestra wymagają wcześniejszego zaplanowania.

Reklama

Sylwester 2025. Sklepy otwarte 31 grudnia, czy obowiązuje zakaz handlu?

31 grudnia 2025 roku nie obowiązuje zakaz handlu, ponieważ nie jest to niedziela ani dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że sklepy mogą być otwarte, jednak większość sieci decyduje się na skrócone godziny otwarcia w sylwestra. Dotyczy to zarówno dużych marketów, jak i galerii handlowych czy mniejszych sklepów osiedlowych.

Sieci takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour czy inne popularne supermarkety same ustalają, do której godziny będą otwarte 31 grudnia. Zazwyczaj handel kończy się wcześniej niż w standardowy dzień roboczy, aby pracownicy mogli szybciej rozpocząć świętowanie Nowego Roku. Jednocześnie zapotrzebowanie na zakupy w sylwestra jest bardzo duże, ponieważ wiele osób zostawia je na ostatnią chwilę.

Sklepy otwarte w sylwestra 31.12.2025. Do której godziny zrobimy zakupy?

31 grudnia jest zwykłym dniem roboczym, jednak sieci z różnych względów decydują się na skrócenie godzin otwarcia. Dotyczy to przede wszystkim dużych sklepów największych sieci handlowych, takich jak Biedronka, Lidl czy Auchan. Większość z nich otwarta będzie do godziny 19–20. Oto godziny otwarcia sklepów największych sieci handlowych w sylwestra:

Aldi – w sylwestra większość placówek powinna być otwarta w godz. 6-19 . 30 grudnia niektóre placówki zapowiadają wydłużone godziny otwarcia.

– w sylwestra większość placówek powinna być otwarta . 30 grudnia niektóre placówki zapowiadają wydłużone godziny otwarcia. Auchan – większość supermarketów będzie pracować 31 grudnia do godz. 18 (godziny otwarcia mogą jednak różnić się w zależności od lokalizacji placówki).

– większość supermarketów będzie pracować 31 grudnia (godziny otwarcia mogą jednak różnić się w zależności od lokalizacji placówki). Biedronka – większość placówek będzie otwarta w godz. 6-20 (godziny mogą różnić się zależnie od lokalizacji), czyli krócej niż w standardowe dni pracy. 29 i 30 grudnia niektóre placówki zapowiadają wydłużone godziny otwarcia.

– większość placówek będzie otwarta (godziny mogą różnić się zależnie od lokalizacji), czyli krócej niż w standardowe dni pracy. 29 i 30 grudnia niektóre placówki zapowiadają wydłużone godziny otwarcia. Lidl – 31 grudnia sklepy tej sieci będą otwarte do godz. 20 . Informacje podane na wizytówkach Google wybranych placówek informują o "świątecznych godzinach otwarcia" (zazwyczaj od godz. 6 do godz. 19 ).

– 31 grudnia sklepy tej sieci będą otwarte . Informacje podane na wizytówkach Google wybranych placówek informują o "świątecznych godzinach otwarcia" (zazwyczaj ). Carrefour – 31 grudnia w placówkach sieci obowiązują świąteczne godziny otwarcia, zależne od lokalizacji sklepu. Niektóre placówki pracują w sylwestra do godz. 13, inne do godz. 18 .

– 31 grudnia w placówkach sieci obowiązują świąteczne godziny otwarcia, zależne od lokalizacji sklepu. Niektóre placówki pracują w sylwestra do godz. 13, inne . Kaufland – niestandardowe godziny pracy zależne od lokalizacji sklepu (zazwyczaj 6-18 lub 7-18), w przypadku niektórych placówek możliwe jest zamknięcie sklepu w sylwestra już o godz. 13.

Zakupy w Żabce w sylwestra 31.12.2025. Do której? Godziny otwarcia sklepów

Jak co roku sklepy sieci Żabka mogą być ostatnim miejscem, w którym zdążymy zrobić zakupy przed sylwestrową zabawą albo, kiedy okaże się, że o czymś zapomnieliśmy. Sklepy tej sieci mogą być otwarte 31 grudnia nawet do godz. 22–23. Właściciele mogą jednak zadecydować o skróceniu czasu pracy, dlatego też warto zerknąć na stronę internetową sieci lub w aplikację i sprawdzić, w jakich godzinach otwarty jest sklep w naszej okolicy.

W odróżnieniu do największych sieci handlowych, takich jak Biedronka, Lidl czy Auchan, sklepy sieci Żabka będą otwarte w Nowy Rok. Godziny otwarcia zależą od decyzji właścicieli. Wiele ze sklepów otwartych będzie 1 stycznia jak w niedziele niehandlowe, czyli w godz. od 10–11 do 18–20. Otwarte w Nowy Rok mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz sklepy na dworcach.

Galerie handlowe czynne w sylwestra. Do której godziny zrobimy zakupy 31 grudnia?

Ostatni dzień 2025 roku wypada w środę, a jeśli nie masz jeszcze gotowej kreacji na sylwestra możesz jeszcze wybrać się na zakupy last minute do galerii handlowej. 31 grudnia obowiązywać będą, tak jak w przypadku sklepów, skrócone godziny otwarcia. W sylwestra większość galerii handlowych skończy pracę o godz. 16–17.