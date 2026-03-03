Gdy „bezgłośna” technologia zaczyna przeszkadzać

Producenci przekonują, że nowoczesne urządzenia pracują na poziomie około 35 decybeli. To mniej więcej tyle, ile tykanie zegara słyszane z kilku metrów. Problem w tym, że katalog to jedno, a życie - drugie.

Najwięcej emocji budzi jednostka zewnętrzna. To ona stoi przy ścianie domu, często tuż przy granicy działki. W dzień jej szum ginie w tle: przejeżdżające auta, kosiarki, rozmowy. Ale nocą, gdy wszystko milknie, nawet pozornie niewielki hałas zaczyna wybijać się na pierwszy plan. Jeśli dźwięk zakłóca spokój mieszkańców sąsiednich posesji, sprawa przestaje być prywatna. Przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu to wykroczenie. A wykroczenia – jak wiadomo – mają swoją cenę.

Prawo nie zna sentymentów do ekologii

Ekologia nie zwalnia z przestrzegania przepisów. W Polsce poziom hałasu regulują normy dotyczące ochrony środowiska oraz lokalne akty prawa miejscowego. Na terenach zabudowy mieszkaniowej obowiązują konkretne limity. W ciągu dnia, między szóstą rano a dwudziestą drugą. dopuszczalny poziom hałasu wynosi zazwyczaj od 50 do 55 decybeli. W nocy poprzeczka wędruje znacznie niżej. Dokładnie do 40 decybeli. I to właśnie te nocne przekroczenia najczęściej kończą się skargami.

Zimą, przy niskich temperaturach, pompa ciepła pracuje intensywniej. To wtedy może stać się bardziej słyszalna – nawet jeśli w cieplejszych miesiącach nikt nie zwracał na nią uwagi.

Nie każda pompa hałasuje tak samo

Diabeł tkwi w szczegółach. A właściwie, w konstrukcji i montażu. Pompy powietrzne, wyposażone w wentylatory i sprężarki umieszczone na zewnątrz budynku, z natury generują więcej dźwięku niż instalacje gruntowe, w których kluczowe elementy pracują pod ziemią. Znaczenie ma także moc urządzenia, jakość wykonania i zastosowane materiały.

Tańsze modele częściej wpadają w drgania. Jeśli dodatkowo zamontowano je na niestabilnym podłożu, bez odpowiednich elementów tłumiących wibracje, efekt może być odczuwalny nie tylko dla właściciela, ale i dla całej okolicy.

Nie bez znaczenia jest też eksploatacja. Brak regularnych przeglądów, zabrudzony wentylator, zużyte części mechaniczne – to wszystko sprawia, że nawet początkowo ciche urządzenie z czasem zaczyna pracować coraz głośniej.

Jeden telefon i zaczyna się procedura

Czasem wystarczy jeden zirytowany sąsiad. Skarga trafia na policję lub do straży miejskiej. Pojawia się patrol, a w razie potrzeby przeprowadzane są pomiary hałasu.

Jeżeli normy zostały przekroczone, właściciel instalacji może otrzymać mandat. Grzywna za nadmierną emisję hałasu sięga nawet 5 tysięcy złotych. W przypadku uporczywych naruszeń sprawa może trafić dalej – do organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska. A to oznacza nie tylko kolejne sankcje, lecz także obowiązek wprowadzenia zmian w instalacji. Często kosztownych.

Cisza bywa tańsza niż mandat

Pompa ciepła może być sprzymierzeńcem środowiska i domowego budżetu. Ale tylko wtedy, gdy jest dobrze dobrana, fachowo zamontowana i regularnie serwisowana.

Zlekceważenie kwestii hałasu to prosty przepis na konflikt. A jak pokazuje praktyka. konflikt potrafi szybko przełożyć się na konkretne kwoty. W tym przypadku cisza naprawdę się opłaca. I zwykle kosztuje mniej niż pięciotysięczny mandat oraz napięte