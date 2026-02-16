Gminy z obowiązkiem informowania o unieważnieniu

W opublikowanym przez Rządowe Centrum Legislacji projekcie ustawy przewidziano zmiany w kilku kluczowych aktach prawnych, m.in. w ustawie o dowodach osobistych, ustawie o obywatelstwie polskim, Prawie o aktach stanu cywilnego oraz ustawie o dokumentach paszportowych.

Jedna z najważniejszych propozycji dotyczy sytuacji, w której dowód osobisty zostaje unieważniony z powodu zmiany danych – np. imienia czy nazwiska. Zgodnie z projektem organ gminy będzie zobowiązany do przekazania takiej informacji posiadaczowi dokumentu.

Celem jest ograniczenie sytuacji, w których obywatel nieświadomie posługuje się już nieważnym dowodem.

Jak gmina przekaże informację?

Zgodnie z propozycją przygotowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w pierwszej kolejności zawiadomienie ma trafiać na adres do doręczeń elektronicznych.

Jeśli obywatel nie posiada zarejestrowanych danych kontaktowych, informacja zostanie wysłana na adres zameldowania widniejący w rejestrze PESEL.

Projekt przewiduje jednocześnie, że jeśli mimo weryfikacji nie będzie możliwości skutecznego przekazania zawiadomienia, gmina nie będzie zobowiązana do podejmowania dodatkowych działań.

Wyjątek przewidziano w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu małżeństwa. W takiej sytuacji zawiadomienie o unieważnieniu nie będzie wysyłane, ponieważ, jak wskazano w uzasadnieniu, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o konieczności wymiany dokumentu.

Odbiór dowodu w innej gminie

Projekt wprowadza również ułatwienie dla osób składających wniosek o wydanie dowodu osobistego. Nowe przepisy mają umożliwić wskazanie, już na etapie składania wniosku, innej gminy, w której dokument zostanie odebrany.

Obecnie obowiązuje zasada,iż dowód trzeba odebrać wyłącznie w urzędzie, w którym złożono wniosek. Proponowana zmiana ma zwiększyć elastyczność i wygodę dla obywateli.

Organ wydający dokument pozostanie ten sam, jednak urząd, w którym nastąpi odbiór, otrzyma dostęp do systemu pozwalającego na weryfikację danych przed przekazaniem dowodu.

Zgłoszenie utraty dowodu dziecka online

Nowelizacja zakłada także wprowadzenie elektronicznej usługi umożliwiającej zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dziecka. Ma to uprościć procedury i ograniczyć konieczność osobistej wizyty w urzędzie.

Szerszy dostęp do rejestrów dla urzędników

Zmiany obejmują również rozszerzenie uprawnień urzędników zajmujących się sprawami dowodów osobistych. Projekt przewiduje umożliwienie im dostępu, poza rejestrem PESEL, także do:

rejestru stanu cywilnego (w zakresie danych z odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu),

Rejestru Dokumentów Paszportowych.

Rozwiązanie to ma usprawnić proces weryfikacji tożsamości oraz zwiększyć bezpieczeństwo obrotu dokumentami.