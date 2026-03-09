Podwyżka zamiast obniżki stóp procentowych?

Raczyński ocenił, że „taka reakcja jest zrozumiała”. Podkreślił jednak, że w ostatnich latach banki centralne zmieniły „sposób rozumienia szoków podażowych i specyfiki wyzwań gospodarczych”.

„Jednorazowe impulsy cenowe nie muszą automatycznie przekładać się na trwałą zmianę ścieżki stóp. Rynek będzie te założenia jeszcze weryfikował” – dodał wiceprezes PFR.

RPP obniżyła stopy procentowe

W ubiegłym tygodniu RPP obniżyła stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej przyznał, że RPP w swojej decyzji nie brała pod uwagę wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, bo konflikt trwał zbyt krótko, aby móc ocenić jego wpływ na gospodarkę.

Po ostatniej obniżce główna stopa procentowa NBP – stopa referencyjna – wynosi 3,75 proc.