Obowiązujący już w całej Polsce system kaucyjny pozostawia - w opinii konsumentów - wiele do życzenia. Klienci sklepów skarżą się na długie kolejki do butelkomatów (urządzenia często nie działają jak tego oczekiwano) i na to, że w mieszkaniu brakuje miejsca na segregowanie poszczególnych butelek.

Czy da się odzyskać kaucję za butelki, których butelkomat nie przyjął? To zależy.

28 mln zwróconych opakowań. Nie wszystkie trafiły do butelkomatów

Jak wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w ciągu pierwszych trzech miesięcy działania systemu kaucyjnego do obiegu trafiło 530 mln opakowań, z czego zwrócono 28 mln. Chodzi o plastikowe butelki i puszki oznaczone specjalnym symbolem. Na każdym opakowaniu widnieje wysokość kaucji zwrotnej. Tę zwracający puste opakowania powinien otrzymać w gotówce. Jeśli kaucja wydawana jest w postaci bonu, drukowana w formie paragonu, klient ma prawo otrzymać ją w formie pieniężnej.

Jak wskazuje wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, to, że zwrócono „tylko 28 mln opakowań“ (niewiele ponad 5 proc.) nie oznacza, że system kaucyjny nie cieszy się zainteresowaniem. Może upłynąć kilka miesięcy, zanim opakowanie, które trafia na rynek zostanie sprzedane, a produkt skonsumowany, by następnie wrócić do butelkomatu.

Opakowania można zwracać w butelkomatach, punkty odbioru pustych opakowań oznaczonych logo kaucji powinny zostać przyjęte w każdym sklepie o powierzchni powyżej 200m2, który prowadzi sprzedaż produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Zwrotu można dokonywać nie tylko w butelkomatach: mogą to być punkty obsługi, w których kaucję wydaje pracownik sklepu.

Czy jeśli niesprawny butelkomat nie przyjmie opakowania, zrobi to pracownik sklepu? Może być różnie. Oto od czego to zależy.

Butelkomat nie przyjął butelek ani puszek. Kiedy można odzyskać kaucję w sklepie?

Niesprawny lub przepełniony automat frustruje, co widać w otoczeniu tych wciąż nowych urządzeń. Klienci, którzy wybrali się zwrócić opakowania po napojach z siatkami wypełnionymi pustymi butelkami i puszkami, nie zawsze mają cierpliwość, by czekać w długiej kolejce. Gdy automat do zwrotu butelek nie działa, nierzadko wolą zrezygnować z kaucji i wyrzucić zbierane wcześniej opakowania do zwykłego śmietnika. To już widać po przepełnionych koszach.

Warto jednak wiedzieć, że niesprawny butelkomat nie oznacza braku kaucji. Opakowania objęte systemem kaucyjnym sklep ma obowiązek przyjąć i wypłacić kaucję w formie pieniężnej. Każdy sklep, niezależnie od tego, czy jest to market sieci Biedronka, Lidla, Kaufland, Aldi czy Carrefour musi umożliwić zwrot opakowań. Nie muszą to być opakowania po produktach zakupionych w sklepie danej sieci.

Przykład To, że klienci krążą od sklepu do sklepu, nie powinno być normą. Jeśli automat nie przyjmuje opakowania, fakt trzeba zgłosić pracownikowi sklepu. Czyste, puste opakowanie z etykietą i symbolem kaucji powinno zostać przyjęte. Jeśli nie w butelkomacie to na kasie w sklepie. Za opakowania - zgodnie z umieszczoną na etykiecie informacją przysługuje kaucja w określonej wysokości.

Kiedy nie odzyskasz kaucji za butelkę, nawet tę objętą systemem kaucyjnym?

W butelkomacie nie oddamy butelki po mleku, jogurcie pitnym, oleju ani po syropie. Jednak nawet, jeśli opakowanie jest objęte systemem kaucyjnym (informował o tym umieszczony na etykiecie symbol kaucji), oddanie opakowań może być niemożliwe.

Dość popularnym błędem jest zanoszenie do punktu zbiórki opakowań brudnych, zgniecionych czy pozbawionych etykiety. Brak kodu kreskowego (np. jest on starty czy mocno zabrudzony) sprawi, że automat nie przyjmie opakowania.

Ważne Butelkomat sprawdza nie tylko wagę i wymiary opakowania, musi również odczytać kod umieszczony na etykiecie, który jasno informuje o tym, czy butelka lub puszka są objęte systemem kaucyjnym.

To oznacza, że nawet udanie się do sklepu z torbą butelek objętych kaucją nie oznacza jeszcze, że pracownik wypłaci kaucję. Owszem, to pomocne w przypadku gdy automat nie działa, jednak odmowa przyjęcia opakowania przez butelkomat z reguły tym samym skutkuje u obsługi sklepu.