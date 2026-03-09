Chociaż ukraińscy politycy otwarcie podkreślają znaczenie zachodnich dostaw broni dla obrony kraju, skutki przerw w ich realizacji rzadko są ujawniane opinii publicznej. Jak ustaliła agencja Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, przez niemal miesiąc ukraińscy piloci F–16 mierzyli się z problemem braku pocisków AIM–9.

Ukraińskie myśliwce F-16 przez tygodnie były pozbawione rakiet

Zagraniczni partnerzy przekazali wówczas Ukrainie, że nie dysponują zapasami, którymi mogliby się podzielić. Nie udało się ustalić, czy chodziło o Stany Zjednoczone, czy europejskie kraje. W efekcie ukraińscy piloci zmuszeni byli do improwizacji – informuje "Reuters".

Część ataków przeprowadzano przy użyciu działek obrotowych, a pociski, które nie wystrzeliły podczas wcześniejszych misji, były ponownie wykorzystywane. Jak przyznało jedno z anonimowych źródeł, takie metody w niektórych przypadkach przynosiły skutek, jednak nie mogły zastąpić pełnej amunicji, zwłaszcza podczas nocnych ataków Rosjan.

Dostawy rakiet do ukraińskich F–16 dotarły w ostatnich chwili

Kryzys udało się zażegnać dopiero w grudniu, kiedy jeden z partnerów dostarczył Ukrainie partię pocisków AIM–9. Informatorzy agencji odmówili ujawnienia nazwy kraju lub krajów, powołując się na tajemnicę wojskową. Dostawy dotarły w ostatniej chwili, tuż przed nasileniem rosyjskich ataków, które szczególnie dotkliwie uderzały w kluczową infrastrukturę energetyczną.

Dziesięć krajów opracowuje plany masowej ewakuacji ludności. Polska szykuje się na najgorsze
Dziesięć krajów opracowuje plany masowej ewakuacji ludności. Polska szykuje się na najgorsze

Zobacz również

"Setki tysięcy Ukraińców przetrwało najsurowszą zimę bez ogrzewania, prądu i bieżącej wody na skutek nasilonych ataków Rosji na sieć energetyczną, których Ukraina nie była w stanie w pełni odeprzeć" – donosi "Reuters".

F–16 strażnikami nieba nad Ukrainą. Liczby mówią wszystko

Przy okazji ujawniono, że F–16 przechwyciły już ponad 2 tys. rosyjskich dronów i rakiet, co podkreśla ich kluczową rolę w obronie ukraińskiego nieba. Jedno ze źródeł Reutera poinformowało również, że w siłach powietrznych naszego sąsiada lata już kilkadziesiąt tych maszyn, nie podając jednak dokładnej liczby.

Przypomnijmy, że Ukraina otrzymała pierwszą partię F-16 latem 2024 roku. Doniesienia medialne wskazywały, że ukraińskie siły zbrojne otrzymały sześć samolotów. Pod koniec grudnia i na początku lutego 2025 roku władze Ukrainy ogłosiły nowe partie myśliwców.