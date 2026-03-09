Jest to wprawdzie świadczenie wypłacane tylko raz w roku, jednak warto złożyć wniosek, trzeba spełnić tylko dwa warunki, by otrzymać pieniądze. 2 marca 2026 r. ruszył nabór wniosków w tegorocznej edycji programu, zamiast dotychczas wypłacanych 350 zł seniorzy otrzymają 400 zł.

Reklama

400 zł dla seniorów. Trzeba spełniać dwa warunki

By otrzymać świadczenie pieniężne o nazwie Bon Wyspiarza Seniora, trzeba w odpowiednim czasie złożyć wniosek. Nie ma kryterium dochodowego, za to spełnić trzeba dwa inne warunki:

ukończyć 65 lat,

mieszkać na terenie Gminy Miasto Świnoujście przez co najmniej 5 ostatnich lat.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, nie trzeba być zameldowanym w Świnoujściu, wówczas jednak należy potwierdzić fakt stałego zamieszkania. Można to zrobić m.in. przez dołączenie dodatkowego dokumentu w postaci umowy najmu mieszkania, umowy o pracę, deklaracji o wyborze lekarza POZ czy korespondencji z instytucją wypłacającą świadczenia mieszkańcom.

Ważne Bon Wyspiarza Seniora to świadczenie pieniężne wypłacane seniorom ze Świnoujścia raz w roku. W całości finansowany jest z budżetu miejskiego. W ubiegłych latach świadczenie wypłącane było w kwocie 350 zł, w tym roku uchwałą Rady Miasta podniesiono kwotę świadczenia do 400 zł.

Do kiedy można złożyć wniosek o bon dla seniora?

Nabór wniosków ruszył 2 marca i potrwa do 29 maja 2026 r. Co ważne, w tym roku obowiązuje nowy formularz wniosku, wnioski na ubiegłorocznych formularzach nie będą rozpatrywane.

Warto się pospieszyć, bo im szybciej zostanie złożony wniosek, tym szybciej będzie on rozpatrzony. Wypłata środków następuje na wskazany przez seniora rachunek bankowy, nie ma możliwości otrzymania pieniędzy przekazem pocztowym ani wypłatę w kasie MOPR.

Pieniądze do seniorów mają trafić już w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.