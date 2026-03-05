Liczba urodzeń w Polsce spada z roku na rok. Ze szpitali znikają oddziały porodowe, zamykają się żłobki i przedszkola publiczne. Z widocznym kryzysem demograficznym mierzą się także gminy na Podhalu. Choć turystycznie region zachęca do pobytu, samych mieszkańców ubywa. W samym Zakopanem w 2024 roku urodziło się zaledwie 152 dzieci, w tym samym roku zmarło 294 osób. Tylko w ciągu dwóch dekad liczba ludności zmalała o 14%.

Reklama

Rosnące ceny mieszkań (które napędza turystyka), wszechobecne korki, hałas i brak perspektyw na pracę poza sektorem turystycznym sprawiają, że kolejni mieszkańcy wyjeżdżają do innych miast w regionie lub za granicę. Nowy Targ chce temu przeciwdziałać i zachęcić do osiedlania się w mieście. Ma na to konkretny pomysł: własny rodzaj „becikowego“.

Nowe becikowe: 1500 zł bez kryterium dochodowego

Pomysł utworzenia zapomogi, jak przyznał burmistrz Nowego Targu, nie jest nowy, jednak nadwyżka w budżecie i wsparcie ze strony dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej sprawiły, że udało się stworzyć przestrzeń, by taki program utworzyć. Zgodnie z planem projekt uchwały w sprawie „nowotarskiego becikowego“ ma zostać złożony na najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się w poniedziałek 9 marca.

Zgodnie z założeniami, jednorazowa zapomoga w kwocie 1500 zł przysługiwałaby rodzinom zamieszkującym na terenie Nowego Targu. Becikowe byłoby wypłacane na każde dziecko urodzone od 1 stycznia 2026 roku, a także na dzieci przysposobione. Co ważne, bez względu na dochody rodziny.

Ważne Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacający świadczenie nie będzie wymagał zameldowania na terenie miasta: rodzic dziecka będzie składał pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania (pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy).

Obecne becikowe, o które można wnioskować w całej Polsce ma ściśle określone zasady: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto, tego kryterium większość młodych rodziców nie spełnia.

Becikowe Nowotarskie „becikowe” Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto brak kryterium dochodowego matka dziecka co najmniej od 10. tygodnia ciąży do porodu objęta opieką medyczną brak takiego wymogu kwota jednorazowej zapomogi: 1000 zł kwota jednorazowej zapomogi: 1500 zł kto może otrzymać: obywatele polscy, którzy mieszkają w Polsce, cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce (po spełnieniu dodatkowych warunków) obywatele polscy i cudzoziemcy mieszkający w Nowym Targu, z wyjątkiem pobierających analogiczne świadczenie w innej gminie

Z programu skorzystaliby nie tylko biologiczni rodzice dzieci, lecz także osoby, które przysposobiły dziecko (maksymalny wiek przysposobionego dziecka to 3 lata).

Ile wyniesie koszt programu?

Jak przekonuje burmistrz Grzegorz Watycha, program nie będzie znaczącym obciążeniem dla budżetu samorządu, ponieważ ubiegły rok udało się zakończyć z nadwyżką. Szacuje się, że w 2026 roku na realizację wspomnianego zadania przeznaczone zostanie około 260 tysięcy złotych (zakładając, że zostanie wypłacone na 170 - 180 dzieci. O ile tylko radni poprą projekt, ma zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

Na razie mówi się o 2026 roku, jednak program - przy poparciu Rady Miasta - może być kontynuowany w kolejnych latach. Włodarz miasta liczy, że program zachęci do osiedlania się w Nowym Targu, jednak nie tylko zapomoga ma skusić do tego, by właśnie z Nowym Targiem związać swoją przyszłość, Trwa budowa publicznego żłobka na 100 miejsc, tymczasem nowotarżan ubywa.