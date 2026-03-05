Sprzedaż detaliczna w Polsce w styczniu 2026 r.

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w Polsce wzrosła o 6,6 proc. r/r w styczniu 2026 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. To piąty najwyższy wynik wśród wszystkich państw UE. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 1,6 proc. To czwarty najwyższy wzrost w UE.

Sprzedaż detaliczna w UE

W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,3 proc. w ujęciu rocznym i o 0,1 proc. mdm.

Eurostat podał również, że sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w strefie euro wzrosła o 2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1 proc..

Konsensus rynkowy dla strefy euro zakładał 1,7 proc. wzrostu w ujęciu rocznym oraz 0,2 proc. w miesięcznym.

Największe wzrosty i spadki

Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, najwyższy roczny wzrost całkowitego wolumenu handlu detalicznego odnotowano w Luksemburgu (+24,7 proc.), na Litwie (+9,3 proc.) i w Estonii (+8,7 proc.). Spadki zaobserwowano na Słowacji (-3,1 proc.) i w Słowenii (-1,5 proc.).

Natomiast w ujęciu miesięcznym najwyższy wzrost całkowitej wartości handlu detalicznego odnotowano w Estonii (+4,4 proc.), na Łotwie (+2,8 proc.) i w Portugalii (+2 proc.), a największy spadek na Słowacji (-3,5 proc.), w Słowenii (-1,9 proc.) i Chorwacji (-1,3 proc.).