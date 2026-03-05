Korea Południowa ostrzega

Ostrzeżenie to sformułował południowokoreański deputowany rządzącej Partii Demokratycznej Kim Jung Be po spotkaniu z szefami gigantów technologicznych, w tym Samsung Electronics.

Kluczowy surowiec jest sprowadzany z Bliskiego Wschodu

- Przedstawiciele branży podnieśli możliwość zakłócenia produkcji (...), jeśli część kluczowych materiałów nie będzie mogła być sprowadzana z Bliskiego Wschodu – powiedział polityk.

Chodzi głównie o hel, kluczowy w procesie chłodzenia i niemający obecnie alternatyw. Jego czołowym producentem jest Katar.

Jak podał Reuters, koncern SK Hynix zapewnił w oświadczeniu, że posiada wystarczające zapasy, natomiast Samsung Electronics odmówił komentarza.

Korea Płd. odpowiada za dwie trzecie globalnych dostaw półprzewodników

We wtorek koreańskie media informowały także, że Samsung Electronics ewakuował swój personel z Iranu i Izraela do bezpieczniejszych baz w Egipcie, Jordanii oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Napięcie w Zatoce Perskiej wzrosło po sobotnich nalotach sił USA i Izraela na Iran. W odpowiedzi irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła blokadę cieśniny Ormuz, kluczowej dla światowego handlu, zwłaszcza transportu ropy naftowej i skroplonego gazu.