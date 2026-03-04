Reklama

Atak na Noworosyjsk. Trafiono największy terminal naftowy w regionie

Noworosyjsk leży nad Morzem Czarnym, około 350 km od linii frontu w Ukrainie. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły ukraińskie zaatakowały go przy użyciu wielu bezzałogowców (profil Dossier Szpiona na Telegramie twierdzi, że było ich ponad 200; rosyjskie MON – że ponad 100). W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające skutki ataków.

Drony uderzyły w terminal naftowy Szeszaris – największy tego typu obiekt w południowej Rosji. Doszło do pożaru sześciu z siedmiu zbiorników na ropę.

Poza tym, według danych podawanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), zniszczono stację naprowadzania pocisków 30N6E2, zestaw przeciwlotniczy Pancyr, a także uszkodzono kilka okrętów rosyjskiej floty.

Rosyjska reżimowa agencja TASS podała, że uszkodzono 17 cywilnych budynków w mieście. Według tych informacji w wyniku ataku rannych zostało siedem osób.

Drony trafiły pięć okrętów Floty Czarnomorskiej

Profil Dossier Szpiona na Telegramie, który często publikuje przecieki z rosyjskich służb, napisał w środę, że podczas nalotu na Noworosyjsk uszkodzono pięć okrętów Floty Czarnomorskiej.

Poważnie uszkodzony został trałowiec Walentin Pikul. Poza tym wiadomo, że odnotowano szkody – nie wiadomo jednak, jak poważne – na pokładach jednostek Jejsk i Kasimow, korwet do zwalczania okrętów podwodnych projektu 1124M.

W wyniku nalotu miało zginąć trzech rosyjskich marynarzy, a 16 zostało rannych.

Są pierwsze zdjęcia okrętów z Noworosyjska po nalocie

Ukraińskie serwisy OSINT Cyber Boroszno i Exilenova opublikowały pierwsze zdjęcia satelitarne rosyjskich okrętów stojących w porcie w Noworosyjsku po nalocie dronów. Są to fregaty Admirał Essen i Admirał Makarow, trałowce Walentin Pikul i Iwan Gołubiec, korwety Kasimow i Jejsk, a także trałowiec projektu 12700.

Eksperci prowadzą "bardziej szczegółową analizę" zdjęć. Według wstępnych ocen uszkodzenia okrętów raczej nie są poważne.

Ukraińcy często uderzają w Noworosyjsk

Noworosyjsk jest częstym celem ukraińskich uderzeń ze względu na znajdującą się tam infrastrukturę naftową oraz bazę rosyjskiej floty.