Mediana wynagrodzeń Polaków

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej we wrześniu 2025 r. wyniosła 7145,33 zł i była niższa o 17,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

We wrześniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto zmalała nominalnie w stosunku do sierpnia 2025 r. o 1,8 proc., natomiast w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wzrosła nominalnie o 6,9 proc.

We wrześniu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13565,16 zł (decyl dziewiąty).

W podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej we wrześniu 2025 r. wyniosło 8649,13 zł.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 2,0 proc. w stosunku do sierpnia 2025 r., a w stosunku do września 2024 r. wzrosło nominalnie o 7,1 proc.