Informacje o pojawieniu się brytyjskich maszyn w bazie potwierdziła portugalska stacja CNN Portugal. Powołując się na źródła w USA, nadawca wskazał, że Lajes pełni obecnie rolę "bazy dowodzenia oraz kontroli" w ramach operacji określanej jako "Epicka Furia".

Samoloty NATO lądują na Azorach. Baza Lajes notuje rekordowy ruch

Portugalska telewizja publiczna RTP poinformowała, że na Azorach wylądowało co najmniej siedem brytyjskich maszyn. Wśród nich znalazły się myśliwce Eurofighter Typhoon, samoloty tankujące oraz transportowy Airbus A330 w wersji wojskowej.

W bazie Lajes notowany jest obecnie "duży ruch". Portugalskie media podkreślają, że regularnie startuje stamtąd i powraca kilkanaście amerykańskich samolotów wojskowych.

Od drugiej połowy lutego do bazy na Terceirze dotarło około 30 maszyn amerykańskich sił powietrznych. Wśród nich znalazły się tankowce Boeing KC-46 Pegasus, ciężkie transportowce Boeing C-17 Globemaster III oraz – najliczniej reprezentowane – myśliwce F-16 Fighting Falcon.

NATO wzmacnia obecność na Terceirze. Myśliwce i tankowce w gotowości

Skala i tempo tych przemieszczeń wskazują, że Lajes nie jest jedynie przystankiem logistycznym. Baza funkcjonuje jako kluczowy węzeł przerzutowy między Ameryką Północną a Europą i Bliskim Wschodem, umożliwiając tankowanie w powietrzu, reorganizację sił i koordynację działań.

Znaczenie Terceiry i bazy Lajes nie jest nowe. Już w 1944 roku Brytyjczycy, wykorzystując tę infrastrukturę, pojawili się na wyspie w ramach działań wojennych na Atlantyku. Od tego czasu obecność amerykańska na Azorach stała się trwałym elementem architektury bezpieczeństwa regionu.

Położenie archipelagu na środku Atlantyku odegrało istotną rolę w decyzji o przystąpieniu Portugalii do NATO w 1949 roku. Dla Lizbony oznaczało to wzmocnienie międzynarodowej pozycji i gwarancji bezpieczeństwa, z kolei dla Waszyngtonu to dostęp do strategicznego punktu kontrolnego na osi transatlantyckiej.

Strategiczne znaczenie Terceiry rośnie. Wyspa jako węzeł operacyjny

Obecność wojsk USA reguluje amerykańsko-portugalska umowa z 1995 roku, która przewiduje możliwość korzystania z Lajes do celów związanych z działaniem NATO. W praktyce jednak baza wielokrotnie służyła również operacjom prowadzonym przez Stany Zjednoczone poza formalnymi strukturami Sojuszu.

Z raportu z 2025 roku wynika, że na Terceirze stacjonowało wówczas 165 amerykańskich żołnierzy, wspieranych przez około 400 portugalskich pracowników. W lutym bieżącego roku dołączyło do nich dodatkowe 400 amerykańskich wojskowych. Oznacza to wyraźne wzmocnienie obecności USA jeszcze przed pojawieniem się brytyjskich maszyn.