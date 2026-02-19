Wyrok, który wymusił porządki

Zmiany w podatku od nieruchomości nie reakcją na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował dotychczasowe przepisy. Trybunał nie po raz pierwszy wskazywał, że regulacje są niespójne, a definicje na tyle nieprecyzyjne, że pozostawiają zbyt szerokie pole do interpretacji.

Przez lata system był łatany kolejnymi wyjątkami, doprecyzowaniami i dopiskami. Zamiast jednego spójnego mechanizmu powstała konstrukcja pełna luk i niejednoznaczności. W końcu ustawodawca zdecydował się na szerszą nowelizację. Jej głównym celem było uporządkowanie podstawowych pojęć, przede wszystkim definicji „budynku” i „budowli”.

Do ustawy wprowadzono nowe pojęcia, rozbudowano słowniczek i doprecyzowano katalog obiektów podlegających opodatkowaniu. W założeniu miało to ograniczyć liczbę sporów między podatnikami a gminami, ujednolicić praktykę stosowania przepisów i zapewnić większą przewidywalność. Na papierze wszystko wyglądało spójnie. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana.

Nowe definicje, stare wątpliwości

Jednym z obszarów, które szybko zaczęły budzić pytania, są instalacje fotowoltaiczne. Reforma wprost zaliczyła je do kategorii budowli. I właśnie ten zapis stał się źródłem niepewności.

Jak wyjaśnia infor.pl, problem nie polega wyłącznie na tym, czy instalacje fotowoltaiczne podlegają opodatkowaniu, ale przede wszystkim na tym, w jakim zakresie i kogo obowiązek podatkowy dotyczy. Innymi słowy, nie chodzi o samo „czy”, lecz o „co dokładnie” i „kiedy”.

To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy zbliża się okres rozliczeń podatkowych, a instalacje fotowoltaiczne są już standardem nie tylko w przedsiębiorstwach, lecz także w wielu gospodarstwach domowych.

Ustawa mówi wprost. Ale trzeba czytać do końca

Kluczowe znaczenie ma definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej brzmieniem budowlą są między innymi "elektrownia wiatrowa, elektrownia jądrowa i elektrownia fotowoltaiczna, biogazownia, biogazownia rolnicza, magazyn energii, kocioł, piec przemysłowy, kolej linowa, wyciąg narciarski oraz skocznia, w części niebędącej budynkiem – wyłącznie w zakresie ich części budowlanych"

Ten fragment ma fundamentalne znaczenie, choć łatwo go przeoczyć. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył bowiem, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie części budowlane.

To oznacza, że podatek dotyczy elementów powstałych w wyniku robót budowlanych – takich jak fundamenty, konstrukcje wsporcze czy inne trwałe elementy infrastruktury. Natomiast same urządzenia techniczne, w tym panele fotowoltaiczne oraz osprzęt instalacyjny, nie są objęte podatkiem od nieruchomości. Innymi słowy, fiskus interesuje się tym, co zostało zbudowane, a nie tym, co zostało zamontowane.

Reforma, która miała zakończyć spory

Nowelizacja miała raz na zawsze przeciąć interpretacyjne wątpliwości. Miała wprowadzić jasne reguły i ograniczyć uznaniowość. Tymczasem już pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów pokazują, że rzeczywistość nie zawsze poddaje się ustawowym definicjom.

Fotowoltaika stała się symbolem tej sytuacji. Z jednej strony ustawodawca doprecyzował przepisy. Z drugiej – pozostawił przestrzeń, w której praktyka stosowania prawa wciąż może się różnić.

A to oznacza, że choć system został uporządkowany na poziomie przepisów, to jego interpretacja nadal może zależeć od szczegółów konkretnej instalacji. I od tego, jak zostaną one zakwalifikowane przez organy podatkowe.