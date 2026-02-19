Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa szczególną uwagę poświęcono wysiłkom państw NATO, które chcą zwiększyć swoje budżety obronne. Europejscy wojskowi jednoznacznie wskazywali, że Rosja systematycznie zwiększa swoje możliwości militarne i nie należy już traktować tego jako odległego zagrożenia.

NATO nie może spoczywać na laurach, Rosja buduje nowe bazy

Włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, podkreślał, że choć Sojusz Północnoatlantycki jest dziś silniejszy od Rosji, nie może spoczywać na laurach. – Moskwa buduje nowe bazy, modernizuje istniejące i traktuje Arktykę jako strefę zasięgu dla nowej broni – mówił Dragone.

Dragone zaznaczył, że zwiększenie wydatków obronnych do pięciu procent PKB do 2035 roku musi realnie przełożyć się na liczbę żołnierzy, sprzęt oraz obecność NATO w regionach strategicznych.

Z kolei Ołeksandr Falsztynski, szef służby medycznej 7. Korpusu Sił Zbrojnych Ukrainy, przestrzegał, że "wróg rozwija się każdego dnia". – Europa musi przygotować się na wojnę, zanim ją dosięgnie – zaalarmował.

Generałowie alarmują. Rosja szykuje się do wielkiej wojny z Europą

Sir Richard Knighton, szef sztabu generalnego Wielkiej Brytanii, i generał Carsten Breuer, inspektor generalny Bundeswehry, w swoim wspólnym liście podkreślali, że "pozycja militarna Rosji przesuwa się na Zachód". "Zbrojenie się nie jest prowokacją – to odpowiedzialne działanie narodów, które chcą chronić swoich obywateli" – czytamy.

Następnie dodali: "Historia uczy nas, że odstraszanie zawodzi, gdy przeciwnicy wyczuwają brak jedności i słabość. Wiemy, że rosyjska agresja i intencje wykraczają poza Ukrainę".

Breuer ostrzegał, że Kreml od lat ukierunkowuje swoje struktury wojskowe na Zachód, i że zakończenie wojny w Ukrainie nie przywróci pokoju w Europie. – Rosja będzie zdolna do wielkiej wojny w 2029 roku – mówił generał, podkreślając, że obecne inwestycje w armię są elementem zabezpieczenia władzy Putina w kraju.

O tym, że Rosja będzie gotowa do wielkiej wojny w Europie w ciągu kilku lat, generał Carsten Breuer mówił już ponad rok wcześniej. – Rosja zbroi się, podwoiła liczbę żołnierzy – powiedział w marcu Breuer w programie stacji ARD. Przenosząc konflikt na Zachód, "Putin zabezpieczy swoją władzę w Rosji" – dodał.

Nowe zagrożenie z Azji. Chiny rozwijają potencjał wojskowy

Równocześnie pojawia się nowe zagrożenie z Azji. Pułkownik Martin O’Donnell z Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) zwrócił uwagę na działania Chin, które wysyłają statki badawcze do mapowania dna oceanicznego, a jego zdaniem "potencjalnie prowadzi badania, które mają również zastosowanie wojskowe".

Tempo, w jakim Chiny rozbudowują swoją potęgę morską, może wkrótce zagrozić przewadze USA w tej dziedzinie. W latach 2021–2025 chińska produkcja okrętów podwodnych przewyższyła amerykańską zarówno pod względem liczby zwodowanych okrętów podwodnych, jak i ich tonażu — podaje raport Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), przytaczany przez CNN.

Chiny zwiększyły produkcję okrętów podwodnych o napędzie jądrowym w ciągu ostatnich pięciu lat do tego stopnia, że wypuszczają nowe sztuki szybciej niż Stany Zjednoczone, co grozi zmianą układu sił w marynarce — ostrzegają autorzy raportu IISS. W ciągu ostatnich pięciu lat Chiny zwodowały od siedmiu do dziesięciu okrętów podwodnych. To wyraźna zmiana w porównaniu z okresem 2016–2020, kiedy Chiny dodały tylko trzy okręty podwodne do swojej floty.