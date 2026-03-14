Osoby, które straciły pracę, zarejestrowały się w urzędzie pracy i spełniają określone wymagania stażowe, mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych. Tzw. kuroniówka może być wypłacana od razu po ustaniu zatrudnienia, jednak nie zawsze tak jest. Ma na to wpływ sposób rozwiązania umowy o pracę.

Reklama

Ile w 2026 roku wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Od czerwca kwoty rosną.

Kwoty zasiłku dla bezrobotnych ogłaszane są przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i publikowane w obwieszczeniu. Takie obwieszczenie dotyczące kwot zasiłku dla bezrobotnych zostało ogłoszone 9 marca. Wiadomo już, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2026 roku wyniesie:

1783,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

1400,90 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Jednak osobom z długim stażem pracy (powyżej 20 lat) przysługuje powiększona kwota zasiłku dla bezrobotnych. Dla nich kuroniówka przez pierwsze 3 miesiące będzie wypłacana w wysokości ponad 2 tysięcy złotych brutto.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji w urzędzie pracy przepracowały co najmniej 365 dni. Co ważne, uprawnione do jego otrzymania są osoby pozostające bez pracy, które w czasie wspomnianego zatrudnienia otrzymywały wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wymiar zasiłku dla bezrobotnych w zależności od stażu pracy

Staż pracy ma wpływ na wysokość finansowego wsparcia w okresie pozostawania bez pracy:

100% kwoty zasiłku podstawowego: dla osób ze stażem pracy do 20 lat,

120% kwoty zasiłku podstawowego: dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat.

To jednak tylko procenty, które niewiele mówią. Od 1 czerwca 2026 roku uprawnieni do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez pierwszych 90 dni otrzymywać będą:

1783,90 zł brutto ( 1623,34 zł netto ) dla osób ze stażem pracy do 20 lat,

) dla osób ze stażem pracy do 20 lat, 2140,68 zł brutto (1948 zł netto) dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat.

Po 90 dniach wysokość kuroniówki zostanie zmniejszona i będzie wynosić:

1400,90 zł brutto ( 1274,81 zł netto ) dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat,

) dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat, 1681,08 zł brutto (1529,78 zł netto) dla osób ze stażem pracy powyżej 20 lat.

Warto przy tym wiedzieć, że „Kwoty zasiłków, stypendiów i innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowanych z Funduszu Pracy za należny okres zaokrągla się w górę do 10 groszy” (tak stanowi art. 254. Ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

Ważne Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne przed 1 czerwca 2025, których staż pracy nie przekraczał 5 lat, stosowana była również stawka 80%. Obecnie rozróżnia się tylko dwie stawki: 100% podstawowej kwoty zasiłku i 120% podstawowej kwoty zasiłku.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na okres 180 dni (pod warunkiem, że osoba nadal pozostaje bez pracy), może jednak zostać wydłużony w szczególnych okolicznościach. Na 365 dni przyznawany jest:

rodzicom samotnie wychowującym dziecko,

osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności,

członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny

osobom po 50. roku życia (której staż pracy wynosi co najmniej 20 lat).

Warto wiedzieć, że w wielu sytuacjach osoba zarejestrowana w urzędzie pracy ma status bezrobotnego, ale nie otrzymuje zasiłku. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych można utracić (np. odmawiając poddania się badaniom wymaganym przez urząd pracy czy nie stawiając się na kierowane przez UP staże, szkolenia czy prace społecznie użyteczne.

Ważne Nie zawsze o zasiłek dla bezrobotnych można ubiegać się od razu po ustaniu zatrudnienia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, zasiłek można zacząć pobierać dopiero po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie, co automatycznie oznacza krótszy okres pobierania zasiłku.