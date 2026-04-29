ZUS zapowiadał to jeszcze w marcu. Tak chce pomóc przyszłym i obecnym rodzicom

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 16:34
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. Publikacja liczy 42 strony, jest skierowana do szerokiej grupy odbiorców: kobiet w ciąży i ojców, przyszłych rodziców, rodziców dzieci, opiekunów, osób pracujących i prowadzących działalność.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Materiał realizuje zapowiedź wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wyjaśnia zasady ubezpieczeń i świadczeń. Pokazuje krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących praw.

Poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zapowiadane rozwiązanie. Udostępnia kompleksowy poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców. ZUS przekłada tym samym deklaracje złożoną w marcu na konkretne działania.

Poradnik pomaga zrozumieć przepisy. Upraszcza trudne zagadnienia. Daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnej sytuacji życiowej.

Zmiany w wypłatach 800 plus. Do końca kwietnia trzeba złożyć wniosek
Zmiany w wypłatach 800 plus. Do końca kwietnia trzeba złożyć wniosek

Co zawiera poradnik ZUS?

Poradnik zbiera w jednym miejscu najważniejsze informacje o ubezpieczeniach i świadczeniach. Czytelnik znajdzie w nim m.in.:

  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu,
  • informacje dla pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących działalność,
  • wyjaśnienia dotyczące zasiłku chorobowego i macierzyńskiego,
  • opis świadczeń przed porodem i po narodzinach dziecka,
  • wskazówki, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku.

Materiał omawia także sytuacje szczególne. Pokazuje, co zrobić przy zbiegu dwóch lub więcej  tytułów do ubezpieczeń. Wyjaśnia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym podczas urlopu wychowawczego lub prowadzenia działalności.

ZUS kieruje poradnik do szerokiej grupy odbiorców:

  • kobiet w ciąży i ojców,
  • przyszłych rodziców,
  • rodziców dzieci,
  • opiekunów,
  • osób pracujących i prowadzących działalność.

Nowy poradnik to praktyczne narzędzie. ZUS daje rodzicom wiedzę, która pomaga bezpiecznie przejść przez okres łączenia aktywności zawodowej z ciążą i opieką nad dzieckiem.

Państwowy ubezpieczyciel przypomina, że każdy klient, który potrzebuje pomocy w interpretacji przepisów prawa, może skorzystać z infolinii, e-wizyty lub wizyty w placówce ZUS.

"Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia" (plik pdf 5 mb).

Źródło: Alerter: Aktualności - ZUS
Powiązane
400 zł dla osób po 65. roku życia - bon dla seniorów
400+ dla seniorów. Wystarczy spełnić dwa warunki, pierwszy to wiek
ZUS ostrzega. Wzrosła liczba telefonów do seniorów. Fałszywi pracownicy ZUS oferują podwyższenie świadczeń
ZUS ostrzega przed oszustwem. Fałszywi pracownicy dzwonią do seniorów i obiecują podwyższenie świadczeń
Świadczenie honorowe dla stulatków
Coraz więcej stulatków. Już tylu Polakom ZUS wypłaca świadczenie honorowe
Zobacz
|
Zapadła decyzja. Nowe wsparcie dla seniorów już w 2026
Zapadła decyzja. Nowe wsparcie dla seniorów już w 2026. Rząd ujawnia zasady, nie wszyscy skorzystają
400 zł dla osób po 65. roku życia - bon dla seniorów
400+ dla seniorów. Wystarczy spełnić dwa warunki, pierwszy to wiek
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
duża podwyżka
Od maja wyższe pensje dla milionów Polaków, bo... przepisy zadziałają wstecz. Wchodzą rewolucyjne zmiany w umowach o pracę, ale musicie sami tego dopilnować
