Forsal logo

Jak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to prosty sposób

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:53
Jak uchronić bliskich przed finansowymi problemami po własnej śmierci? Coraz więcej osób jeszcze za życia podejmuje zapobiegliwe decyzje. Nie ograniczają się jedynie do spraw organizacyjnych, takich jak nagrobek, ale także regulują kwestie związane z kontem bankowym. Dzięki temu rodzina może szybko uzyskać dostęp do pieniędzy, bez konieczności przechodzenia przez postępowanie spadkowe. Wciąż jednak niewiele osób wie, że taka możliwość istnieje. Jak z niej skorzystać?

Zapobiegliwość na wypadek śmierci za życia

Coraz więcej osób myśli o tym, jak odciążyć rodzinę po swojej śmierci. Nie chodzi już tylko o kwestie organizacyjne, takie jak zakup miejsca na cmentarzu czy nagrobka. Równie ważne jest zabezpieczenie finansowe najbliższych, zwłaszcza gdy to oni byli na utrzymaniu zmarłego.

W praktyce często wygląda to tak, że po śmierci właściciela konta dostęp do pieniędzy zostaje ograniczony. Nawet jeśli ktoś był współwłaścicielem rachunku, może korzystać tylko z części środków. Reszta pozostaje zablokowana aż do zakończenia postępowania spadkowego, które potrafi trwać miesiącami.

Sposób na szybki dostęp do pieniędzy

Rozwiązaniem tego problemu jest tak zwana dyspozycja na wypadek śmierci, czyli specjalny zapis bankowy. To przewidziana w prawie procedura, dzięki której wskazane osoby mogą szybko otrzymać część środków zgromadzonych na koncie.

Taka dyspozycja może dotyczyć różnych produktów bankowych — nie tylko kont oszczędnościowych, ale także rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy lokat terminowych. Co ważne, właściciel konta sam decyduje, kto otrzyma pieniądze.

Kogo można wskazać i co to oznacza w praktyce

Lista osób, które można uwzględnić w dyspozycji, jest jasno określona. Obejmuje najbliższą rodzinę: małżonka, rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki oraz rodzeństwo.

Osoby wskazane w dyspozycji mają prawo zwrócić się do banku o wypłatę przypisanych im środków. Nie oznacza to jednak przejęcia całego rachunku ani związanych z nim zobowiązań. To jedynie możliwość szybkiego uzyskania pieniędzy, które mogą być niezbędne na bieżące wydatki.

Ile można wypłacić z konta po śmierci właściciela

Choć rozwiązanie to daje realne wsparcie, obowiązuje określony limit wypłat. Maksymalna kwota jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw i nie może przekroczyć jego dwudziestokrotności (bez uwzględnienia nagród z zysku).

W praktyce oznacza to, że mówimy o bardzo znaczących środkach. W 2026 roku to nieco ponad 190 tysięcy złotych. Taka suma, która może pomóc rodzinie przetrwać najtrudniejszy okres po stracie bliskiej osoby.

Dyspozycję można zmienić w każdej chwili

Warto pamiętać, że decyzja o ustanowieniu dyspozycji nie jest ostateczna. Można ją w dowolnym momencie zmienić lub całkowicie odwołać. Należy wówczas złożyć odpowiednie oświadczenie w banku.

Czasem dochodzi także do tak zwanego dorozumianego odwołania, na przykład wtedy, kiedy konto zostaje zamknięte albo wszystkie środki zostaną z niego wypłacone.

Jeśli jednak właściciel rachunku nie zdecyduje się na taki krok, pieniądze po jego śmierci wchodzą do masy spadkowej i są dziedziczone zgodnie z przepisami. W praktyce oznacza to więcej formalności i dłuższy czas oczekiwania na dostęp do środków, a tego w trudnych chwilach wiele rodzin wolałoby uniknąć.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to prosty sposób »
Tematy: śmierćrachunek bankowyzapis bankowy
Powiązane
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj