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Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 12:11
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów
Historyczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów/ShutterStock
W Indiach doszło do bezprecedensowej zmiany demograficznej. Współczynnik dzietności w najludniejszym państwie świata spadł po raz pierwszy w historii pomiarów poniżej poziomu zastępowalności pokoleń i wynosi obecnie 1,9 – wynika z krajowego badania SRS. Jeszcze kilka dekad temu sięgał 5,2, co pokazuje skalę i tempo przemian społecznych zachodzących w kraju.

Najgorsza sytuacja w stolicy Indii, Delhi

Wnioski z majowej aktualizacji ogólnokrajowego badania Sample Registration System (SRS) przytoczył indyjski portal Firstpost. Najdrastyczniejsze zmiany demograficzne dotyczą stolicy Indii, Delhi, gdzie poziom urodzeń wyniósł 1,2 i jest niższy niż w większości państw zachodnich. Poza stolicą najniższa dzietność występuje w lepiej rozwiniętych stanach południowych Tamilnadu i Kerala, a najwyższa – w najbiedniejszych regionach na północnym wschodzie Bihar (2,9) i Uttar Pradeś (2,6).

Oszacowana przez demografów uniwersalna wartość wskaźnika prostej zastępowalności pokoleń wynosi 2,1. Oznacza to, że – w dłuższej perspektywie i przy wyłączeniu innych zjawisk, np. migracji – na każdą kobietę w ciągu życia powinno przypaść średnio 2,1 urodzonego dziecka, aby dane państwo lub region zachowały dotychczasową populację.

Najludniejszy kraj świata korzysta z dywidendy demograficznej

Zgodnie z szacunkami ONZ Indie w 2023 r. prześcignęły Chiny pod względem liczby mieszkańców i stały się najludniejszym państwem świata. Populacja tego kraju ma rosnąć przez najbliższe cztery dekady, a w szczytowym momencie osiągnie ok. 1,7 mld osób.

Od lat 70. XX wieku władze indyjskie reagowały na dynamiczny wzrost ludności m.in. polityką kontroli urodzeń. Od 2005 r. w Indiach nastał czas tzw. dywidendy demograficznej, gdy gospodarka korzysta na tym, że liczba osób w wieku produkcyjnym przewyższa liczbę seniorów i dzieci.

Kryzys demograficzny dotyka też Polski

Najniższy wskaźnik dzietności na świecie ma Korea Południowa – ok. 0,75, najwyższy zaś Czad i Somalia – ok. 5,9. W Polsce według tegorocznego raportu GUS „Polska w liczbach” wskaźnik dzietności spadł w 2025 r. poniżej wartości 1,07 i jest najniższy w historii.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHistoryczny spadek dzietności w najludniejszym kraju świata. Najnowsze dane zaskakują demografów »
Tematy: gospodarkademografiakryzys demograficznywskaźnik dzietności
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