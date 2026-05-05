Kolejny kraj ma problem. Tu populacja dzieci maleje od 45 lat

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 12:14
Maleje liczba dzieci w Japonii/Shutterstock
Choć liczba ludności tego kraju jest w wysokiej światowej czołówce, od 45 lat kurczy się populacja dzieci poniżej 15. roku życia. Odsetek dzieci w ogólnej populacji kraju skurczył się o 0,3 punktu procentowego, do 10,8 proc. To najniższy wynik od momentu rozpoczęcia gromadzenia porównywalnych statystyk w 1950 roku.

Populacja dzieci poniżej 15. roku życia w Japonii kurczy się od 45 lat z rzędu i osiągnęła w kwietniu rekordowo niski poziom 13,29 mln; to spadek o 350 tys. w stosunku do ubiegłego roku – poinformował we wtorek dziennik „Japan Today”, cytując dane rządowe. W Japonii 5 maja obchodzony jest Dzień Dziecka.

Liczba dzieci w Japonii maleje z roku na rok

Szczegółowe dane bezwzględnie ukazują pogłębiający się kryzys demograficzny. Populacja w wieku od 12 do 14 lat wynosi 3,09 mln, podczas gdy w najmłodszej grupie, od 0 do 2 lat, jest to już zaledwie 2,13 mln – wynika z opublikowanych w poniedziałek danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Japonii.

Wśród dzieci jest 6,81 mln chłopców i 6,48 mln dziewczynek. Dane obejmują także mieszkających w Japonii cudzoziemców.

W Japonii mieszka obecnie około 122,5 mln ludzi

Zjawisko kurczenia się populacji dziecięcej w Japonii trwa od 1982 roku. W szczytowym 1954 r. kraj ten liczył 29,89 mln najmłodszych obywateli.

Władze w Tokio uznały działania na rzecz zwiększenia dzietności za priorytet i określiły czas do 2030 r. jako „ostatnią szansę na odwrócenie tego trendu”.

Obecnie Japonia zajmuje przedostatnie miejsce w badaniu ONZ obejmującym 38 państw o populacji powyżej 40 mln pod względem odsetka dzieci. Wyprzedza jedynie Koreę Południową, która notuje wskaźnik na poziomie 10,2 proc. – podała agencja Kyodo.

