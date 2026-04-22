Ponad połowa dzieci doświadcza w szkole przemocy. „Woleliby zostać pobici niż wykluczeni przez grupę”

oprac. Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 09:26
Nie tylko nie opowiadają nikomu o doznanych krzywdach, lecz także wolą zostać pobici, niż wykluczeni przez grupę. Ponad połowa uczniów w polskich szkołach doświadcza przemocy rówieśniczej. Wyśmiewanie, przemoc fizyczna, niszczenie rzeczy - to codzienność wielu z nich.

Jak w środę informuje Gazeta Wyborcza, aż 62 proc. ankietowanych uczniów doświadcza przemocy rówieśniczej, a 4 proc. – jest jej ofiarami codziennie. „Zmagają się z wyśmiewaniem, wykluczaniem, przemocą fizyczną czy niszczeniem rzeczy. Jednak wielu uczniów deklaruje, że wolałoby zostać pobitych niż wykluczonych z grupy, co pokazuje, jak dotkliwe jest odrzucenie społeczne” - pisze „GW”.

Przynależność do grupy jest dla uczniów tak ważna, że są w stanie znieść wiele, byle nie mierzyć się z wykluczeniem rówieśniczym. To jedna z najsilniejszych potrzeb psychologicznych, niezwykle ważna w okresie dorastania. To dlatego nawet uczniowie, którzy stają się ofiarami przemocy wolą o tym nie mówić, by nie narazić się na wykluczenie z grupy.

Dziennik podkreślił, że wyniki te potwierdza raport „Diagnoza Młodzieży 2026”, oparty na analizie ponad 200 badań. Kreśli on szerszy obraz pokolenia „Z” – bardziej ostrożnego, ale też przeciążonego: 60 proc. młodych żyje w chronicznym stresie, 40 proc. ma objawy depresyjne, a 17 proc. dokonywało samookaleczeń. Jednocześnie rośnie odsetek uczniów, którzy nie zgłaszają aktów przemocy – z 32 proc. do 47 proc., a w przypadku cyberprzemocy seksualnej milczy ponad 70 proc. ofiar.

Jak działa procedura Niebieskiej Karty? Po zmianie przepisów obejmuje ona więcej osób
„Głos dziecka krzywdzonego często jest pomijany”

Zbyt często nie pyta się dzieci czego doświadczają, nie pyta o ich potrzeby. Kiedy jest podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone to o sytuacji w rodzinie często opowiada dorosły. Dziecko znika, brakuje jego słów, brakuje dziecka. A to dziecko właśnie przemocy doświadcza

- pisze w opublikowanym dziś w serwisie Facebook poście Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Jak zapowiada, przygotowany został już projekt ustawy o ochronie dzieci przed przemocą, nowelizujący kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania cywilnego, ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o pomocy społecznej. Rzeczniczka ma nadzieję, że projekt ustawy zostanie pilnie przyjęty. „Dzieci krzywdzone nie mogą czekać” - apeluje.

MEN pracuje nad Krajową Strategią Młodzieżową

Raport „Diagnoza Młodzieży 2026” ma z kolei posłużyć do stworzenia Krajowej Strategii Młodzieżowej. Zgodnie z zapowiedzią szefowej resortu edukacji Barbary Nowackiej, ma ona powstać do jesieni bieżącego roku.

Według cytowanej przez „GW” Pauliny Piechny-Więckiewicz z ministerstwa edukacji, gdy młodzi zgłaszają przemoc, często nie są traktowani poważnie. Rozmówczyni „GW” podkreśliła, że brak reakcji „w tym pierwszym, kluczowym momencie nierzadko sprawia, że ofiary, nie otrzymawszy pomocy, nie próbują jej szukać ponownie”.

kal1.png
Źródło: PAP
Powiązane
Polacy nie chcą, by parom jednopłciowym przysługiwały świadczenia z ZUS?
Polacy podzieleni w sprawie świadczeń ZUS dla par jednopłciowych. Nie chcą, by były traktowane jak małżeństwa
Kryminalizacja patostreamingu - kary więzienia za rozpowszechnianie patotreści
Patotreści znikną z sieci? Sejm pracuje nad przepisami o zakazie patostreamingu. Gotowe propozycje KO i PiS
TSUE: zaniżanie zasiłkom dzieciom cudzoziemców niezgodne z prawem UE
TSUE przyjrzał się zasiłkom na dzieci. Wskazał praktyki niezgodne z prawem UE
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
Polska szykuje się na najgorsze. 2477 gmin przyjęło plany ewakuacji ludności. Masz 15 minut
