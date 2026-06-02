Ten kraj zmienia politykę migracyjną. Nie wszyscy dostaną pozwolenie na pracę

oprac. Tomasz LipczyńskiTomasz Lipczyński - redaktor, wydawca
dzisiaj, 12:37
Rząd Szwecji zaostrzył z początkiem czerwca warunki, jakie muszą spełnić imigranci spoza UE, aby otrzymać pozwolenie na pracę. Z nowych przepisów wyłączono niektóre kluczowe dla społeczeństwa i gospodarki zawody oraz Ukraińców. 

Położyć kres nadużyciom

Minister migracji Szwecji Johan Forssell podkreślił, że rząd wprowadza „kompleksową reformę, która położy kres nadużyciom i wzmocni kontrolę”. – Jednocześnie kładziemy nacisk na imigrację zarobkową wysoko kwalifikowanych pracowników i deficytowe zawody – podsumował Forssell.

Wysoki próg zarobków

Dotychczas pozwolenie na pobyt w związku z pracą mogły uzyskać osoby zarabiające 80 proc. mediany, czyli przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Od czerwca próg ten wzrósł do 90 proc., czyli należy mieć pensję w wysokości ponad 33 tys. koron (ok. 3 tys. euro).

Praca dla wysoko kwalifikowanych pracowników i w deficytowych zawodach

Z przepisów wyłączono 27 zawodów, w których brakuje rąk do pracy, np. pielęgniarki, asystentów pielęgniarek czy farmaceutów lub mających znaczenie dla gospodarki specjalistów IT. W ich przypadku wystarczą zarobki na poziomie 75 proc. mediany. Wyższych zarobków nie będą musieli posiadać również imigranci kończący w Szwecji studia czy przebywający na podstawie dyrektywy UE Ukraińcy.

Nie wprowadzono żadnych wyjątków dla zbieraczy runa leśnego oraz asystentów osób niepełnosprawnych. W przeszłości tego rodzaju zajęcia były często wykorzystywane jako łatwy sposób na przyjazd do Szwecji - o czym informowały media.

Nowy obowiązek dla pracodawców

Według nowych przepisów pracodawca będzie miał również obowiązek poinformować Urząd Migracyjny w przypadku nie pojawienia się w pracy cudzoziemca spoza UE, który otrzymał pozwolenie na pracę.

Szwedzki paradoks. Wysokie bezrobocie i braki kadrowe

W Szwecji stopa bezrobocia wynosi 8,6 proc., jest jedną z najwyższych w UE. Jednocześnie w 2025 r. szwedzkie firmy poszukiwały 61 tys. osób, w zawodach wymagających wysokich kompetencji lub w opiece zdrowotnej. W ubiegłym roku państwo wydało 11,1 tys. zezwoleń na pracę dla osób spoza UE, było to ponad dwukrotnie mniej niż w 2022 r.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk

Źródło: PAP
