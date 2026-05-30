Nie jest to optymistyczna wiadomość ani powód do dumy. Według miary liczby przepracowanych godzin w tygodniu Polacy plasują się w ścisłej czołówce. Jak wynika z badań Eurostatu pracujemy średnio 38,7 godzin tygodniowo. Tyle samo co Bułgarzy. Wyprzedzają nas tylko Grecy, którzy w miejscu pracy spędzają średnio 39,6 godzin. Czołówkę zamykają natomiast Litwini, którzy na pracę poświęcają średnio 38,4 godziny tygodniowo.

To oni pracują najkrócej

Na przeciwległym biegunie czasu pracy znaleźli się za to Holendrzy, którzy w tygodniu poświęcają na to 31,9 godzin, a także Duńczycy i Niemcy, którzy spędzają w pracy średnio 33,9 godzin w tygodniu. podium zamykają Austriacy, którzy w ciągu tygodnia pracują średnio 34 godziny.

Według badań najwięcej czasu na pracę w Europie poświęcają wykwalifikowani pracownicy rolni, leśni, a także rybacy - średnio tygodniowo na pracę zarobkową poświęcają 42 godziny. Niewiele lepiej mają menadżerowie, którzy w pracy spędzają niewiele ponad 40 godzin, oraz żołnierze zawodowi, którzy spędzają w pracy 39,4 godziny.

Badanie pokazało też, w których zawodach na pracę Europejczycy poświęcają najmniej czasu. W zawodach podstawowych średnia liczba przepracowanych godzin w tygodniu wyniosła 31,8. Nieco dłużej, bo 34 godziny tygodniowo pracują osoby zatrudnione w zawodach wsparcia biurowego. Pracownicy sektora usług i sprzedaży poświęcają natomiast na pracę 34,5 godziny w tygodniu.

Europejczycy pracują krócej niż kiedyś

Badanie Eurostatu wskazuje na jeszcze jeden ciekawy trend. Ogólnie pracujemy krócej niż dekadę temu. W 2025 roku wśród osób zatrudnionych na pełny i niepełny etat w wieku od 20 do 64 lat średnia liczba godzin spędzonych w pracy wyniosła 35,9. Dla porównania w 2015 roku średnia liczba przepracowanych przez Europejczyków godzin sięgała 36,9.