Infrastruktura krytyczna do zmiany? Trwają prace nad nowymi kryteriami

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska — dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
dzisiaj, 08:00
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pracuje nad nowymi kryteriami identyfikującymi infrastrukturę krytyczną. Infrastruktura krytyczna to systemy oraz powiązane z nimi obiekty i usługi, które są absolutnie niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki i państwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Infrastruktura krytyczna do zmiany?

Na wykazie prac legislacyjnych rządu w ostatnim czasie pojawiła się informacja o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie kryteriów identyfikujących infrastrukturę krytyczną.

Projekt, nad którym pracuje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ma określać kryteria umożliwiające uznanie obiektu, urządzenia, instalacji, sieci, systemu, usługi albo funkcjonalnie powiązanych obiektów, urządzeń, instalacji, sieci, systemów i usług za infrastrukturę krytyczną.

Projektowane kryteria są niezbędne do identyfikacji infrastruktury krytycznej zapewniającej realizację ważnych interesów państwa, w tym zapewnienie funkcjonowania organów administracji publicznej, zapewniającej funkcjonowania przedsiębiorstw, zaspokajanie oraz utrzymywanie potrzeb obywateli, w tym potrzeb o charakterze lokalnym jak również zapewniającej świadczenie tzw. usług kluczowych – czytamy w uzasadnianiu.

Jakie będą kryteria infrastruktury krytycznej?

W informacji czytamy, że kryteria te obejmą dwie główne kategorie – kryteria sektorowe i przekrojowe. Kryteria sektorowe, to w szczególności progi, w tym progi liczbowe, określające zdolność danego obiektu, urządzenia, instalacji, sieci, systemu lub usługi do:

  • zapewnienia funkcjonowania organów administracji publicznej,
  • zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstw,
  • zaspokajania potrzeb obywateli,
  • zapewnienia świadczenia usług kluczowych;

Druga kategoria, czyli kryteria przekrojowe odnoszą się do znaczenia danego obiektu, urządzenia, instalacji, sieci, systemu lub usługi. Obejmują one:

  • kryteria dotyczące ofiar w ludziach – oceniane na podstawie przewidywanej liczby ofiar śmiertelnych lub rannych;
  • kryteria ewakuacji – oceniane w odniesieniu do liczby ewakuowanych osób lub czasu potrzebnego do ewakuacji;
  • kryteria skutków ekonomicznych – oceniane z uwzględnieniem skali strat ekonomicznych lub pogorszenia jakości świadczenia usług kluczowych;
  • kryteria skutków społecznych – oceniane z uwzględnieniem wpływu na zaufanie publiczne lub zakłócenia codziennego funkcjonowania obywateli, w tym utraty usług kluczowych;
  • kryteria wpływu międzynarodowego – oceniane pod kątem wpływu na wizerunek państwa na arenie międzynarodowej lub możliwość realizacji zobowiązań międzynarodowych;
  • kryteria unikatowości – oceniane w odniesieniu do możliwości zastąpienia lub odtworzenia danego elementu w akceptowalnym czasie.

Projektowane kryteria (podobnie jak obowiązujące), z uwagi na fakt, iż stanowią dane wrażliwe, będą co do zasady oznaczone klauzulą tajności „zastrzeżone” – wyjaśniono.

Planowany czas przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2026 r.

Systemy infrastruktury krytycznej – co to jest?

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. Obejmuje ona systemy:

  • zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
  • łączności,
  • sieci teleinformatycznych,
  • finansowe,
  • zaopatrzenia w żywność,
  • zaopatrzenia w wodę,
  • ochrony zdrowia,
  • transportowe,
  • ratownicze,
  • zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
  • produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim. Istota zadań związanych z infrastrukturą krytyczną sprowadza się nie tylko do zapewnienia jej ochrony przed zagrożeniami, ale również do tego aby ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe, łatwe do usunięcia i nie wywoływały dodatkowych strat dla obywateli i gospodarki.

