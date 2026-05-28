Dodatkowe pieniądze dla seniorów i to co miesiąc. Rekordowe wypłaty. Jest tylko jeden warunek

Jagienka Michalik
dzisiaj, 07:08
Rosnące rachunki, drożejące leki i coraz wyższe ceny żywności sprawiają, że wielu emerytom zaczyna brakować pieniędzy na podstawowe potrzeby. Dla części z nich jedynym realnym majątkiem pozostaje mieszkanie. To dlatego coraz więcej seniorów decyduje się wykorzystać nieruchomość jako źródło dodatkowego dochodu, przekazując ją funduszowi hipotecznemu w zamian za comiesięczną rentę i prawo do dalszego zamieszkiwania w lokalu. Jak na tym wychodzą?

Emerytury nie nadążają za kosztami życia

Wydatki na energię, ogrzewanie, żywność czy usługi medyczne rosną szybciej niż świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla wielu seniorów codzienność oznacza konieczność rezygnowania z części potrzeb lub odkładania wydatków na później.

Coraz częściej problemem stają się także koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu leków. W efekcie wielu starszych ludzi szuka sposobu na poprawę domowego budżetu bez konieczności zaciągania kredytów lub proszenia o pomoc rodziny.

Jednym z rozwiązań, które zyskuje na popularności, jest przekazanie mieszkania funduszowi hipotecznemu w zamian za dożywotnią rentę.

Rekordowa liczba umów dożywocia

Jak informował Business Insider, powołując się na dane Ministerstwa Sprawiedliwości przytoczone przez analityków portalu GetHome.pl, w 2025 roku zawarto aż 19 876 umów dożywocia.

Bardzo wysoki okazał się również wynik za 2024 rok. Fundusze hipoteczne wypłaciły wtedy seniorom łącznie niemal 7 milionów złotych. Oznacza to wzrost o 46,5 proc. w porównaniu z wcześniejszym rokiem.

Dane pokazują, że rynek tak zwanej odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym rozwija się coraz szybciej, a rozwiązanie, które jeszcze kilka lat temu budziło duże emocje i nieufność, staje się coraz bardziej powszechne.

Ile można dostać za mieszkanie?

Jak podał portal money.pl, średnia miesięczna renta wypłacana seniorom w 2024 roku wynosiła 1445,9 zł. To około 40 proc. przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS.

Choć kwota ta nie rozwiązuje wszystkich problemów finansowych, dla wielu seniorów oznacza wyraźną poprawę codziennej sytuacji. W skali roku daje to około 17 350 zł dodatkowego dochodu.

Umowy tego typu zawierane są średnio na jedenaście lat, co odpowiada statystycznej prognozie długości życia osób korzystających z takiego rozwiązania.

Największe zainteresowanie w dużych regionach

Najwięcej umów o dożywotnią rentę podpisano w województwie mazowieckim. Duże zainteresowanie widoczne jest również w województwach pomorskim, dolnośląskim i śląskim.

Rośnie także wartość nieruchomości obejmowanych tego typu kontraktami. W ciągu jednego roku wzrosła ona o 19,2 proc., co dodatkowo pokazuje skalę przyspieszenia rynku odwróconej hipoteki.

Fundusze wypłaciły najwyższe kwoty w historii

Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że na koniec 2024 roku fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF zarządzały 403 umowami o łącznej wartości 189 milionów złotych.

Łącznie przez około 14 lat działalności funduszy hipotecznych zrzeszonych w ZPF seniorom wypłacono już 41,3 miliona złotych. - W całym 2024 roku wypłacono aż 6,99 mln zł, czyli o 46,5 proc. więcej niż w 2023 r. i jest to jednocześnie najwyższy wynik w ciągu ostatnich 14 lat — czytamy na stronie zpf.pl.

Seniorzy chcą zachować niezależność

Eksperci wskazują, że jedną z głównych przyczyn rosnącego zainteresowania rentą dożywotnią jest brak oszczędności emerytalnych. Jak wynika z danych przytoczonych w raporcie „Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym” przygotowanym przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych, jedynie 17,2 proc. Polaków deklaruje odkładanie pieniędzy z myślą o emeryturze.

Większość przeznacza dostępne środki na bieżące potrzeby, remonty mieszkań lub krótkoterminowe wydatki. W rozmowach z seniorami regularnie pojawia się również potrzeba zachowania samodzielności finansowej. „Nie chcę być ciężarem dla dzieci” — to zdanie wielokrotnie powracało w relacjach publikowanych w mediach w ostatnich latach.

Dla wielu osób mieszkanie staje się więc nie tylko majątkiem przekazywanym spadkobiercom, ale także sposobem na utrzymanie niezależności i poczucia bezpieczeństwa.

