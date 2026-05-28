Ruszył Klub Akcjonariusza Pekao

Akcjonariusze indywidualni coraz częściej traktują posiadanie akcji jako świadomy wybór i element długoterminowej relacji ze spółką. To inwestorzy, którzy chcą rozumieć strategię marki, uczestniczyć w jej rozwoju i być bliżej instytucji, z którą się związali, inwestując w jej przyszłość. Odpowiadając na te oczekiwania, Bank Pekao S.A. realizuje innowacyjną inicjatywę, w ramach której akcjonariusz staje się zaangażowanym partnerem, ważnym dla organizacji.

Bank blisko inwestorów indywidualnych

– Klub Akcjonariusza Pekao to projekt, który w sposób uporządkowany i profesjonalny wzmacnia relacje między bankiem a inwestorami indywidualnymi. Chcemy oprzeć naszą współpracę na bezpośrednim dialogu i świadomym zaangażowaniu, bo akcjonariusze to nie tylko posiadacze walorów, lecz także klienci, ambasadorzy marki i uczestnicy naszej wieloletniej historii. Naszym celem jest zapewnienie im przejrzystych zasad współpracy oraz realnych korzyści wynikających z uczestnictwa w życiu banku. To pierwsza taka inicjatywa w polskiej bankowości i przykład podejścia, które może wyznaczać nowe standardy na rynku – mówi Cezary Stypułkowski, prezes Banku Pekao S.A.

Program został zaprojektowany jako platforma relacji. Nie służy zachęcaniu do kupna akcji ani promowaniu inwestowania – jego rolą jest wspieranie tych, którzy już podjęli decyzję inwestycyjną lub planują przenieść swoje akcje do Biura Maklerskiego Pekao. Dołączenie do programu jest proste i w pełni cyfrowe: wystarczy aktywny rachunek inwestycyjny, a posiadanie akcji nie jest wymagane na starcie. Program jest dostępny z poziomu Pekao24 i aplikacji PeoPay.

Dodatkowe informacje, tańsze kredyty hipoteczne i inne korzyści

– Widzimy rosnące zainteresowanie inwestowaniem wśród klientów indywidualnych, Klub Akcjonariusza Pekao jest odpowiedzią na te oczekiwania. Zależało nam, aby stworzyć rozwiązanie proste, przejrzyste i realnie pomocne – dostępne cyfrowo i z jasnymi zasadami. Uczestnicy zyskują łatwy dostęp do dodatkowych produktów i usług banku, w tym materiałów i wydarzeń edukacyjnych Biura Maklerskiego, takich jak nasz cykl „Oczami Żubra”. Klub jest narzędziem, które pozwala inwestorom być bliżej rynku i świadomie korzystać z możliwości, jakie oferuje bank – podkreśla Marcin Wlazło, dyrektor Biura Maklerskiego Pekao.

Uczestnicy klubu zyskują dostęp do takich korzyści jak zniesienie miesięcznej opłaty za Konto Świat Premium oraz za Kartę Kredytową z Żubrem w pakiecie Złotym lub Platynowym[KA1.1], a także promocyjnych kursów walut w Kantorze Pekao. Oferta benefitów będzie rozwijana w kolejnych etapach programu, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby inwestorów.

– Z perspektywy relacji inwestorskich Klub Akcjonariusza Pekao jest ważnym krokiem w kierunku większej transparentności i lepszej komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Chcemy, aby akcjonariusze mieli łatwy dostęp do informacji, narzędzi i wiedzy, które pomagają im podejmować świadome decyzje. Program porządkuje kanały kontaktu, ułatwia dialog i wzmacnia zaangażowanie inwestorów w sposób nowoczesny i zgodny z najlepszymi praktykami rynkowymi – mówi Marcin Jabłczyński, dyrektor departamentu relacji inwestorskich Banku Pekao S.A.

Klub Akcjonariusza Pekao stanowi ważny element strategii banku na lata 2025–2027, wspierając zawarte w niej filary Wzrostu i Dostępności [KA2.1]oraz promując elektroniczny model obsługi. Jednocześnie inicjatywa wpisuje się w wieloletnie działania banku na rzecz rozwoju relacji inwestorskich, edukacji finansowej i wzmacniania dialogu z rynkiem oraz społecznością akcjonariuszy.

