Podatki 2027 – zmiana stawek amortyzacji możliwa tylko do momentu złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy (PIT, CIT)

Urszula Wilk-Winter
54 minut temu
Coraz mniej czasu na przesłanie dokumentów do Urzędu Skarbowego mają osoby, które nie złożyły deklaracji podatkowych za 2023 rok
Zmiana przez podatnika stawek amortyzacji wstecznie, za nieprzedawnione okresy podatkowej traktowana jest przez ustawodawcę jako niepożądana optymalizacja podatkowo. Jakie przepisy mają zostać wprowadzone aby temu przeciwdziałać?

Amortyzacja to obniżenie wartości rzeczy poprzez upływ czasu oraz jej użytkowanie. Dotyczy środków trwałych- rzeczy droższych wykorzystywanych w działalności gospodarczej-przede wszystkim nieruchomości (budynków, lokali), ale też maszyn, urządzeń, środków transportu. Rzecz podlega amortyzacji gdy jej okres użytkowania jest dłuższy niż rok a wartość początkowa (cena nabycia) jest wyższa niż 10.000 zł netto (brutto jeśli podatnik nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT)

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące stawek amortyzacji

Istnieje możliwość i dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) i od osób prawnych ( CIT ) dowolnego kształtowania stawek amortyzacji dla środków trwałych, w odniesieniu do okresów podatkowych już zakończonych choć jeszcze nieprzedawnionych. Występowała praktyka zmiany tych stawek poprzez ich podwyższanie albo i obniżanie wstecz co nie wynikało z błędu podatnika lecz decyzji biznesowych umożliwiających uzyskanie doraźnych korzyści podatkowych. Zdaniem ustawodawcy było to wręcz manipulowanie kosztami w znacznym odstępie czasu po zamknięciu roku podatkowego co wpływało na brak przejrzystości zasad amortyzacji i utrudniało kontrolę.

Proponowana zmiana dotycząca stawek dotyczących amortyzacji

Dodanie przepisów zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT ) jak i osób prawny ( CIT ) ma na celu określenie w sposób nie budzący wątpliwości terminu do którego podatnik może podjąć decyzję o modyfikacji (obniżeniu i podwyższeniu) stawek amortyzacji w danym roku podatkowym. Ma to być dzień do którego należy złożyć zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy – np. w przypadku podatku rozliczanego za pomocą PIT – data 30 kwietnia następnego roku. Doprecyzowanie tego terminu zapewni większą przejrzystość i dla podatników i dla organów podatkowych. Zobliguje do podjęcia przez przedsiębiorcę konkretnego wyboru w stosunku do danego, kończącego się roku podatkowego. Podatnicy nadal będą mogli obniżać i podwyższać stawkę amortyzacji niemniej jednak termin na te działania nie będzie ograniczone datą przedawnienia zobowiązań podatkowych a rozliczeniem zakończonego roku podatkowego.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło: forsal.pl
Tematy: podatnik, PIT, CIT, stawka
