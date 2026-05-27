Amortyzacja to obniżenie wartości rzeczy poprzez upływ czasu oraz jej użytkowanie. Dotyczy środków trwałych- rzeczy droższych wykorzystywanych w działalności gospodarczej-przede wszystkim nieruchomości (budynków, lokali), ale też maszyn, urządzeń, środków transportu. Rzecz podlega amortyzacji gdy jej okres użytkowania jest dłuższy niż rok a wartość początkowa (cena nabycia) jest wyższa niż 10.000 zł netto (brutto jeśli podatnik nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT)

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące stawek amortyzacji

Istnieje możliwość i dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT ) i od osób prawnych ( CIT ) dowolnego kształtowania stawek amortyzacji dla środków trwałych, w odniesieniu do okresów podatkowych już zakończonych choć jeszcze nieprzedawnionych. Występowała praktyka zmiany tych stawek poprzez ich podwyższanie albo i obniżanie wstecz co nie wynikało z błędu podatnika lecz decyzji biznesowych umożliwiających uzyskanie doraźnych korzyści podatkowych. Zdaniem ustawodawcy było to wręcz manipulowanie kosztami w znacznym odstępie czasu po zamknięciu roku podatkowego co wpływało na brak przejrzystości zasad amortyzacji i utrudniało kontrolę.

Proponowana zmiana dotycząca stawek dotyczących amortyzacji

Dodanie przepisów zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT ) jak i osób prawny ( CIT ) ma na celu określenie w sposób nie budzący wątpliwości terminu do którego podatnik może podjąć decyzję o modyfikacji (obniżeniu i podwyższeniu) stawek amortyzacji w danym roku podatkowym. Ma to być dzień do którego należy złożyć zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy – np. w przypadku podatku rozliczanego za pomocą PIT – data 30 kwietnia następnego roku. Doprecyzowanie tego terminu zapewni większą przejrzystość i dla podatników i dla organów podatkowych. Zobliguje do podjęcia przez przedsiębiorcę konkretnego wyboru w stosunku do danego, kończącego się roku podatkowego. Podatnicy nadal będą mogli obniżać i podwyższać stawkę amortyzacji niemniej jednak termin na te działania nie będzie ograniczone datą przedawnienia zobowiązań podatkowych a rozliczeniem zakończonego roku podatkowego.