Ofiary i ranni po ataku na dowódcę Hamasu w Strefie Gazy

W ataku zginęło co najmniej pięć osób, a 12 zostało rannych; wśród ofiar śmiertelnych oprócz Odego była też jego żona, syn i córka - przekazały lokalne władze medyczne, cytowane przez agencję AP.

Jedenaście dni wcześniej w izraelskim ataku zginął poprzednik Odego, Izz al-Din Haddad. W ciągu ostatnich dwóch lat wojska izraelskie zabiły niemal wszystkich wyższej rangi dowódców Hamasu w Strefie Gazy.

Tło konfliktu w Strefie Gazy i eskalacja działań zbrojnych

Ode został mianowany następcą Haddada po jego śmierci. Wcześniej kierował wywiadem Hamasu m.in. podczas ataku tej organizacji na południowy Izrael 7 października 2023 r. „Był odpowiedzialny za morderstwa i porwania wielu izraelskich cywilów i żołnierzy” - napisano we wspólnym oświadczeniu izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu i ministra obrony Kaca, opublikowanym we wtorek.

W ataku Hamasu jesienią 2023 r. zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano. Izrael w odpowiedzi zaatakował Strefę Gazy. Od 10 października 2025 r. formalnie obowiązuje rozejm. Armia izraelska kontroluje ponad połowę tego obszaru, pozostałą rządzi Hamas. Niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków, które - jak informuje wojsko - są wymierzone w stwarzających zagrożenie terrorystów.

Od początku wojny zginęło ponad 72,8 tys. mieszkańców Strefy Gazy, z czego 906 już po formalnym wprowadzeniu zawieszenia broni - podano we wtorkowym komunikacie ministerstwa zdrowia Strefy Gazy. Armia izraelska informuje, że w walkach w Strefie Gazy poległo 472 jej żołnierzy. (PAP)