Forsal logo

Izrael uderza w Strefie Gazy. Nie żyje szef wywiadu Hamasu

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 17:47
Komandosi Hamasu
Hamas potwierdził śmierć swojego przywódcy wojskowego w izraelskim ataku/shutterstock
Hamas potwierdził, że Mohamed Ode nie żyje – podała agencja Reutera. Dowódca zbrojnego skrzydła organizacji w Strefie Gazy zginął we wtorkowym izraelskim nalocie skierowanym przeciwko niemu. Informację o jego eliminacji izraelskie wojsko przekazało już wcześniej.

Ofiary i ranni po ataku na dowódcę Hamasu w Strefie Gazy

W ataku zginęło co najmniej pięć osób, a 12 zostało rannych; wśród ofiar śmiertelnych oprócz Odego była też jego żona, syn i córka - przekazały lokalne władze medyczne, cytowane przez agencję AP.

Jedenaście dni wcześniej w izraelskim ataku zginął poprzednik Odego, Izz al-Din Haddad. W ciągu ostatnich dwóch lat wojska izraelskie zabiły niemal wszystkich wyższej rangi dowódców Hamasu w Strefie Gazy.

Tło konfliktu w Strefie Gazy i eskalacja działań zbrojnych

Ode został mianowany następcą Haddada po jego śmierci. Wcześniej kierował wywiadem Hamasu m.in. podczas ataku tej organizacji na południowy Izrael 7 października 2023 r. „Był odpowiedzialny za morderstwa i porwania wielu izraelskich cywilów i żołnierzy” - napisano we wspólnym oświadczeniu izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu i ministra obrony Kaca, opublikowanym we wtorek.

W ataku Hamasu jesienią 2023 r. zginęło ok. 1200 osób, a 251 porwano. Izrael w odpowiedzi zaatakował Strefę Gazy. Od 10 października 2025 r. formalnie obowiązuje rozejm. Armia izraelska kontroluje ponad połowę tego obszaru, pozostałą rządzi Hamas. Niemal codziennie dochodzi do izraelskich ataków, które - jak informuje wojsko - są wymierzone w stwarzających zagrożenie terrorystów.

Od początku wojny zginęło ponad 72,8 tys. mieszkańców Strefy Gazy, z czego 906 już po formalnym wprowadzeniu zawieszenia broni - podano we wtorkowym komunikacie ministerstwa zdrowia Strefy Gazy. Armia izraelska informuje, że w walkach w Strefie Gazy poległo 472 jej żołnierzy. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIzrael uderza w Strefie Gazy. Nie żyje szef wywiadu Hamasu »
Tematy: IzraelHamasatak Izraela
Powiązane
Putin, Trump
Hamas powstrzymany, teraz czas na Putina. Kijów i Europa liczą na zdecydowane ruchy Trumpa
Strefa Gazy
Rozejm w Strefie Gazy zagrożony? Hamas uderza, Izrael odpowiada ogniem
Donald Trump tylko straszy? Ostateczne słowo nie należy do niego
Hamas szykuje atak na cywilów w Strefie Gazy? Trump reaguje
Zobacz
|
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026. Ile wynosi netto od 1 czerwca? Komu przysługuje? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj