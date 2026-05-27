Forsal logo

Chiny wypierają holenderski okręt. Rośnie napięcie na spornym akwenie

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 16:33
Chiny
Chiny: wyparliśmy holenderską fregatę z Morza Południowochińskiego/Shutterstock
Chińskie siły zbrojne zmusiły holenderską fregatę do opuszczenia rejonu Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim, twierdząc, że jednostka nielegalnie weszła na sporne wody – podała w środę agencja Reutera. Akwen ten od lat pozostaje przedmiotem rywalizacji kilku państw, w tym Chin.

Holenderska jednostka została wyparta przez chińskie siły morskie i powietrzne - napisał Reuters, powołując się na rzecznika południowego dowództwa armii ChRL. W komunikacie zaznaczono, że holenderskie śmigłowce wielokrotnie „naruszały przestrzeń powietrzną Chin”, co uznano za prowokacje.

Wyspy Paracelskie, podobnie jak setki innych wysp, atoli i raf położonych na bogatym w surowce Morzu Południowochińskim, stanowią terytoria sporne. Pekin uważa, że ma historyczne prawa do tych wód, ale prawa do poszczególnych obszarów Morza Południowochińskiego roszczą też sobie Wietnam, Tajwan, Filipiny, Malezja i Brunei.

Media filipińskie informowały w zeszłym tygodniu, że do Manili z trzydniową wizytą przybyła holenderska fregata HNLMS De Ruyter. Wizyta okrętu, to część wysiłków Holandii na rzecz wzmocnienia współpracy morskiej z państwami Indo-Pacyfiku - napisała państwowa filipińska agencja prasowa PNA. (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraChiny wypierają holenderski okręt. Rośnie napięcie na spornym akwenie »
Tematy: Chinyholandiafregata
Powiązane
Na naszych oczach zaszła wielka zmiana. Chiny już są supermocarstwem
Na naszych oczach zaszła wielka zmiana. Chiny już są supermocarstwem
Nie trzeba było długo czekać. Putin odwiedzi Chiny
Nie trzeba było długo czekać. Putin odwiedzi Chiny
Groźba wybuchu nowej wojny. Chiny ostrzegają USA przed "niebezpiecznymi obszarami"
Groźba wybuchu nowej wojny. Chiny ostrzegają USA przed "niebezpiecznymi obszarami"
Zobacz
|
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026 - ile wynosi?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2026. Ile wynosi netto od 1 czerwca? Komu przysługuje? Ile trwa zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
utrzymanie, pas drogowy, własność działki, nieruchomości
Zakaz przechodzenia przez pas zieleni przylegający do działki, nawet jeśli nie ma chodnika – nie wolno przechodzić przez teren zagospodarowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości?
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj