Holenderska jednostka została wyparta przez chińskie siły morskie i powietrzne - napisał Reuters, powołując się na rzecznika południowego dowództwa armii ChRL. W komunikacie zaznaczono, że holenderskie śmigłowce wielokrotnie „naruszały przestrzeń powietrzną Chin”, co uznano za prowokacje.

Wyspy Paracelskie, podobnie jak setki innych wysp, atoli i raf położonych na bogatym w surowce Morzu Południowochińskim, stanowią terytoria sporne. Pekin uważa, że ma historyczne prawa do tych wód, ale prawa do poszczególnych obszarów Morza Południowochińskiego roszczą też sobie Wietnam, Tajwan, Filipiny, Malezja i Brunei.

Media filipińskie informowały w zeszłym tygodniu, że do Manili z trzydniową wizytą przybyła holenderska fregata HNLMS De Ruyter. Wizyta okrętu, to część wysiłków Holandii na rzecz wzmocnienia współpracy morskiej z państwami Indo-Pacyfiku - napisała państwowa filipińska agencja prasowa PNA. (PAP)