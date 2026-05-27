Średni tydzień pracy w krajach UE. Polska w czołówce państw. Ile średnio pracujemy?

Średni tydzień pracy w krajach UE. Które państwa są w czołówce?

Rzeczywisty tygodniowy czas pracy odnosi się do całkowitej liczby godzin, które dana osoba poświęciła na czynności zawodowe w tygodniu w ramach swojego głównego stanowiska. Obejmuje to wszystkie przepracowane godziny, w tym godziny dodatkowe związane z głównym stanowiskiem, niezależnie od wynagrodzenia.

Jak informuje Eurostat, w 2025 r. rzeczywisty tygodniowy czas pracy pełnoetatowych i niepełnoetatowych pracowników w wieku 20–64 lat w UE w ich głównym miejscu pracy wynosił średnio 35,9 godzin, podczas gdy w 2015 r. wynosił 36,9 godzin. W poszczególnych krajach UE wskaźnik ten wahał się od 31,9 godzin pracy w Holandii do 39,6 w Grecji.

W krajach UE najdłuższy tydzień pracy odnotowano:

w Grecji (39,6 godziny),

w Bułgarii i Polsce (po 38,7 godziny),

na Litwie (38,4 godziny)

w Słowenii (38,3 godziny).

Z kolei najkrótsze tygodnie pracy odnotowano:

w Holandii (31,9 godziny),

w Niemczech i w Danii (po 33,9 godziny) ,

w Austrii (34,0 godziny).

Średnia liczba rzeczywistych godzin pracy tygodniowo w głównym miejscu pracy, 2025 r. / Eurostat

Na jakich stanowiskach pracowano najdłużej?

Porównanie rozkładu faktycznych i zwykłych godzin pracy w głównym miejscu pracy według statusu zatrudnienia pokazuje, że osoby prowadzące działalność na własny rachunek były silniej reprezentowane w kategoriach obejmujących większą liczbę godzin pracy (tj. 40,0–44,5 godzin i 45,0 godzin lub więcej).

Wśród pracowników, największy odsetek pracował od 40,0 do 44,5 godzin tygodniowo (38,4 proc.), podczas gdy tylko 6,4 proc. pracowało 45 godzin lub więcej. Z kolei wśród osób samozatrudnionych, równy odsetek (32,2 proc.) odnotowano zarówno w kategorii 40–44,5 godzin, jak i 45 godzin lub więcej.

Czas pracy według zwodów

Wśród grup zawodowych sklasyfikowanych według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów opracowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy, w 2025 r. najdłuższy średni tydzień pracy w UE odnotowali:

wykwalifikowani pracownicy rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa (42 godziny),

(42 godziny), kierownicy (40,6 godziny),

pracownicy sił zbrojnych (39,4 godziny).

Z kolei najkrótszy średni tydzień pracy odnotowano wśród pracowników osób wykonujących prace proste, czyli osoby wykonujące proste i rutynowe zadania, które zazwyczaj wymagają użycia prostych narzędzi ręcznych, znacznego wysiłku fizycznego, a także pewnej dozy umiejętności i doświadczenia (31,8 godziny), pracowników pomocy administracyjnej (34,0 godziny) oraz pracowników usług i sprzedaży (34,5 godziny).