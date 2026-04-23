Unijny Eurostat opracował najnowsze prognozy demograficzne na najbliższe stulecie. Bazując na danych z 2025 roku przedstawił, jak sytuacja demograficzna wyglądałaby w 2100 roku, jeśli utrzymałyby się takie tendencje dotyczące dzietności, umieralności i salda migracji jak te z 1 stycznia 2025 r.

Analiza skupia się na 30 państwach znajdujących się w Europie. Pod uwagę wzięto wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz trzy z czterech członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - Islandię, Norwegię i Szwajcarię.

Szacuje się, że w 2025 r. populacja UE wynosiła 451,8 mln i kontynuowała wzrost przerwany pandemią COVID-19. Wzrost będzie kontynuowany do 2029 r., kiedy to poziom populacji w państwach europejskich osiągnie szczyt wynoszący 453,3 mln (wzrost o 0,3 proc.). Następnie populacja będzie stopniowo spadać do 445 mln w 2050 roku i do 398,8 mln w 2100 r. Całkowity spadek od 2025 r. do 2100 r. wyniesie 53 mln (spadek o 11,7 proc.).

Prognozy Eurostatu wskazują, że w latach 2025–2100 w UE dojdzie do 253 mln urodzeń i 409,8 mln zgonów, co odpowiada zaokrąglonemu spadkowi o 156,7 mln osób spowodowanemu przyrostem naturalnym. Jednak dodając do tego saldo migracji, które przynosi wzrost o 103,7 mln osób, spowoduje to ogólny spadek populacji UE właśnie o 53 mln osób.

Które państwa będą najludniejsze?

Według prognoz w 2100 r. Niemcy pozostaną najludniejszym krajem UE pomimo prognozowanego spadku z 83,6 miliona w 2025 r. do 74,7 mln z końcem stulecia. Na kolejnym miejscu znajduje się Francja z prognozowaną liczbą ludności wynoszącą 67,2 mln w 2100 r. (w porównaniu z 68,8 mln w 2025 r.) oraz Hiszpania, której społeczeństwo wzrośnie z 49,1 mln osób do 49,8 mln.

Pomimo prognozowanego znacznego wzrostu, Malta i Luksemburg pozostaną krajami o najmniejszej liczbie ludności, przy czym obie prognozowane populacje pozostaną poniżej jednego miliona. Populacja Malty z lekko ponad 574,3 tys. osób w 2025 r. wzrośnie do 723,7 tys. w 2100 r. Natomiast populacja Luksemburga z 682 tys. w 2025 r. wzrośnie do 932,9 tys. w 2100 r.

Wzrost liczby mieszkańców prognozowany jest tylko dla 9 krajów UE i wszystkich 3 uwzględnionych tu krajów EFTA. Przewiduje się, że liczba ludności wzrośnie o ponad 25 proc. do 2100 roku w trzech krajach: Luksemburgu (+36,4 proc.), Islandii (+27,1 proc.) oraz na Malcie (+26 proc.).

Lista państw, w których wzrośnie populacja:

Luksemburg – 36,4 proc.

Islandia – 27,1 proc.

Malta – 26 proc.

Szwajcaria – 16,9 proc.

Irlandia – 14,6 proc.

Norwegia – 11,9 proc.

Szwecja – 10 proc.

Cypr – 6,1 proc.

Holandia – 4,3 proc.

Belgia – 3,5 proc.

Hiszpania – 1,3 proc.

Dania – 0,7 proc.

W 18 krajach UE przewiduje się spadek całkowitej liczby ludności między 2025 a 2100 rokiem. Wśród nich, stosunkowo niewielki spadek całkowitej liczby mieszkańców nastąpi we Francji (o 2,5 proc.) i w Austrii (o 3,8 proc.).

Spadek o około 10 proc. prognozowany jest dla Niemiec (10,6 proc.), Słowenii (10,6 proc.), Finlandii (10,7 proc.) i Czech (11,5 proc.). Największe spadki całkowitej liczby mieszkańców między 2025 a 2100 rokiem o ponad 30 proc. – prognozowane są dla Polski (31,6 proc.), Litwy (33,4 proc.) i Łotwy (33,9 proc.).

Starzejące się społeczeństwo

Na poziomie UE, w całym okresie od 2025 do 2100 roku, prognozuje się wyższą liczbę zgonów niż urodzeń żywych, co doprowadzi do ciągłego ujemnego przyrostu naturalnego. Największa różnica między liczbą zgonów a urodzeń prognozowana na dekadę od 2055 do 2064 roku przekracza 2,5 mln osób.

W krajach UE charakteryzujących się dodatnim saldem migracji możliwe jest spowolnienie procesu starzenia się populacji, ponieważ populacje migrantów często charakteryzują się wysokim odsetkiem osób w wieku produkcyjnym – zauważono w raporcie.

Przewiduje się, że w latach 2025–2100 odsetek dzieci, młodzieży i osób w wieku produkcyjnym w całej populacji UE spadnie. Odsetek dzieci i młodzieży (w wieku 0–19 lat) ma spaść z 20 proc. do 17 proc., a odsetek osób w wieku produkcyjnym (20–64 lata) ma spaść z 58 proc. do 50 proc. w 2100 roku.

Z kolei odsetek osób w starszym wieku (65 lat i więcej) ma wzrosnąć. Przewiduje się, że odsetek osób w wieku 65–79 lat wzrośnie z 16 proc. w 2025 r. do 17 proc. w 2100 r. Natomiast odsetek osób w wieku 80 lat i więcej wzrośnie aż o 10 punktów procentowych - z 6 proc. do 16 proc.

Mediana wieku wyniesie ponad 50 lat

Jak przewiduje Eurostat, w okresie od 2025 do 2100 roku mediana wieku populacji UE ma wzrosnąć o 6,6 lat i osiągnąć 51,5 lat w 2100 roku. Wszystkie kraje – zarówno UE jak i EFTA zanotują wzrost mediany wieku społeczeńśtwa. Na Malcie, Cyprze, w Irlandii, Luksemburgu, Litwie i Polsce mediana wieku wzrośnie o ponad 10 lat. Najmniejszy wzrost, poniżej 6 lat, prognozowany jest dla Bułgarii, Niemiec, Węgier, Włoch, Grecji, Słowenii i Czech.

Najmłodsze społeczeństwa będą miały:

Bułgaria – mediana wyniesie 48,7 lat

Holandia – 49,8 lat

Niemcy – 49,9 lat

Najstarsze społeczeństwa będą miały: