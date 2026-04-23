O pozytywnej decyzji Komendanta Głównego Policji Marka Boronia poinformowały policyjne związki zawodowe - NSZZ Pracowników Policji i ZZ Pracowników Policji.

Udział w akcji oznacza, że każdy pracownik oraz policjant może uzyskać w maju 2026 r. dwie godziny zwolnienia od pracy lub służby z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i uposażenia. Dzieje się to w terminie wskazanym przez pracownika i policjanta po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym oraz w taki sposób, aby zachować ciągłości pracy i służby.

Inicjatorem wprowadzenia akcji "Dwie Godziny dla Rodziny" w 2025 roku była policyjna Solidarność. Akcja została pozytywnie zarekomendowana przez Zespół „Dobrych praktyk” w Komendzie Głównej Policji. W tym roku z wnioskiem zwrócił się NSZZ Pracowników Policji.

Policjanci: to ważny gest uznania dla pracy

We wniosku do szefa KGP, przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji wskazywali, że zeszłoroczna edycja tego przedsięwzięcia spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony całego środowiska policyjnego.

Jak podkreślono, sygnały płynące z jednostek w całym kraju jednoznacznie potwierdzają, że udział w akcji został odebrany nie tylko jako realny benefit, ale przede wszystkim jako ważny gest uznania dla pracy i służby na rzecz formacji.

Wśród pozytywnych skutków akcji wymienili:

budowę dobrostanu

wzmocnienie więzi rodzinnych

wzmocnienie jedności formacji

Idea akcji "Dwie godziny dla rodziny"

Akcja "Dwie godziny dla rodziny" związana jest z obchodzonym 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny. Do akcji dołączyły już tysiące firm, organizacji publicznych, prywatnych, a także samorządów z ponad 50 krajów świata.

Żyjemy w czasie dynamicznego rozwoju technologii i sztucznej inteligencji, który – obok ogromnych szans – niesie ze sobą realne ryzyko pogłębiania kryzysu więzi i zjawiska samotności - wskazuje organizator akcji Instytut Humanites.

Akcja powstała w 2012 roku jako odpowiedź na te wyzwania, aby wzmacniać relacje międzyludzkie, więzi rodzinne i międzypokoleniowe oraz ogólny dobrostan człowieka – w pracy i w życiu prywatnym, jako fundament budowania zdrowego, odpornego i innowacyjnego społeczeństwa.