UE znosi zwolnienie z cła dla przesyłek do 150 euro od 1 lipca 2026
Od 1 lipca 2026 r. przesyłki o wartości do 150 euro wwożone do UE stracą zwolnienie z należności celnych – wynika z rozporządzenia Rady (UE) 2026/382 z 11 lutego 2026 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE.
W okresie od 1 lipca 2026 r. do 1 lipca 2028 r. obowiązywać będzie opłata celna w wysokości 3 euro za każdą pozycję w przesyłce o łącznej wartości do 150 euro. Dotyczy to:
- importu towarów jest zwolniony z VAT zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. ca) dyrektywy 2006/112/WE (schemat IOSS),
- towarów znajdujących się w przesyłce pocztowej, jak zdefiniowano w art. 1 pkt 24 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 do unijnego kodeksu celnego.
Powód: nadużycia i wzrost importu
Komisja Europejska wskazała, że dotychczasowe zwolnienie było nadużywane, m.in. poprzez zaniżanie wartości towarów i dzielenie przesyłek. Rosnący import takich paczek skłonił UE do zmian, które mają chronić konkurencyjność firm oraz interesy finansowe państw członkowskich.
Rozporządzenie Rady (UE) 2026/382 z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 w odniesieniu do zniesienia zwolnienia z należności celnych ze względu na niewielką wartość przesyłki