UE znosi zwolnienie z cła dla przesyłek do 150 euro od 1 lipca 2026

Od 1 lipca 2026 r. przesyłki o wartości do 150 euro wwożone do UE stracą zwolnienie z należności celnych – wynika z rozporządzenia Rady (UE) 2026/382 z 11 lutego 2026 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE.

W okresie od 1 lipca 2026 r. do 1 lipca 2028 r. obowiązywać będzie opłata celna w wysokości 3 euro za każdą pozycję w przesyłce o łącznej wartości do 150 euro. Dotyczy to:

importu towarów jest zwolniony z VAT zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. ca) dyrektywy 2006/112/WE (schemat IOSS),

towarów znajdujących się w przesyłce pocztowej, jak zdefiniowano w art. 1 pkt 24 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 do unijnego kodeksu celnego.

Powód: nadużycia i wzrost importu

Komisja Europejska wskazała, że dotychczasowe zwolnienie było nadużywane, m.in. poprzez zaniżanie wartości towarów i dzielenie przesyłek. Rosnący import takich paczek skłonił UE do zmian, które mają chronić konkurencyjność firm oraz interesy finansowe państw członkowskich.