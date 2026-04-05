Okulary lub szkła kontaktowe – kto ma prawo do dofinansowania?

Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary lub szkła kontaktowe zgodne z zaleceniem lekarza, jeśli badania okulistyczne wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy komputerze. Dotyczy to badań przeprowadzanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Jak często można ubiegać się o zwrot kosztów?

Przepisy nie określają, jak często pracownik może starać się o dofinansowanie. W praktyce wnioski składane są najczęściej po badaniach okresowych, gdy lekarz zaleci stosowanie okularów lub szkieł kontaktowych albo stwierdzi zmianę wady wzroku.

Wysokość dofinansowania – brak jednolitych stawek

Nie ma regulacji określających wysokość dofinansowania. Oznacza to, że jego poziom zależy od zasad obowiązujących u danego pracodawcy. Firmy najczęściej określają kwoty w regulaminach wewnętrznych. Jednocześnie przepisy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych, co oznacza konieczność uwzględnienia realnych kosztów ich zakupu. Aby otrzymać zwrot kosztów lub ich części, pracownik powinien przedstawić fakturę za zakup. Wymagania dotyczące danych na dokumencie mogą różnić się w zależności od pracodawcy.

Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

§ 8. [Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej, okularów, szkieł kontaktowych]

1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę zdrowotną, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Praca przy komputerze: przerwy

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić pracownikom co najmniej 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym. Przerwa ta wlicza się do czasu pracy.